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Раздел: Авто  
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В России показали новый элитный автомобиль

В России показали новый элитный автомобиль Aurus Senat был представлен на автосалоне в Москве.

На Московском автосалоне состоялась официальная премьера нового российского роскошного полноприводного седана Aurus Senat. Институт «НАМИ» и компания Sollers, которым принадлежит бренд Aurus, рассчитывают, что он составит конкуренцию моделям Rolls-Royce и Bentley, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Нельзя отрицать тот факт, что Aurus Senat во многом похож на Rolls-Royce Ghost. Например, большой решеткой радиатора. Под его капотом располагается 4,4 л бензиновый двигатель V-8 и электромотор. Общая мощность силовой установки – 598 л.с. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Российский роскошный седан имеет несколько современных технологий, в том числе систему автоматического экстренного торможения. Салон отделан кожей и другими высококачественными материалами.

Продажи седана Senat начнутся в январе 2019 года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Думаем, что его стоимость будет примерно сравнима с аналогичными моделям Rolls-Royce и Bentley.

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В 2019 году «НАМИ» и Sollers планируют продать 150 экземпляров этого седана. В будущем эта цифра должна увеличиться до 10 000 экземпляров в год. Этого хотят добиться за счет продажи «Сената» в самых разных странах, включая европейские страны, Китай, и, возможно, США. Кстати, европейская премьера Aurus Senat запланирована на март 2019 года во время Женевского автосалона.

В России показали новый элитный автомобиль
В России показали новый элитный автомобиль
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 Теги: Aurus Senat, Россия

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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