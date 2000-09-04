Раздел: Авто
В России показали новый элитный автомобиль
Aurus Senat был представлен на автосалоне в Москве.
На Московском автосалоне состоялась официальная премьера нового российского роскошного полноприводного седана Aurus Senat. Институт «НАМИ» и компания Sollers, которым принадлежит бренд Aurus, рассчитывают, что он составит конкуренцию моделям Rolls-Royce и Bentley, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Нельзя отрицать тот факт, что Aurus Senat во многом похож на Rolls-Royce Ghost. Например, большой решеткой радиатора. Под его капотом располагается 4,4 л бензиновый двигатель V-8 и электромотор. Общая мощность силовой установки – 598 л.с. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Российский роскошный седан имеет несколько современных технологий, в том числе систему автоматического экстренного торможения. Салон отделан кожей и другими высококачественными материалами.
Продажи седана Senat начнутся в январе 2019 года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Думаем, что его стоимость будет примерно сравнима с аналогичными моделям Rolls-Royce и Bentley.
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В 2019 году «НАМИ» и Sollers планируют продать 150 экземпляров этого седана. В будущем эта цифра должна увеличиться до 10 000 экземпляров в год. Этого хотят добиться за счет продажи «Сената» в самых разных странах, включая европейские страны, Китай, и, возможно, США. Кстати, европейская премьера Aurus Senat запланирована на март 2019 года во время Женевского автосалона.
На Московском автосалоне состоялась официальная премьера нового российского роскошного полноприводного седана Aurus Senat. Институт «НАМИ» и компания Sollers, которым принадлежит бренд Aurus, рассчитывают, что он составит конкуренцию моделям Rolls-Royce и Bentley, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Нельзя отрицать тот факт, что Aurus Senat во многом похож на Rolls-Royce Ghost. Например, большой решеткой радиатора. Под его капотом располагается 4,4 л бензиновый двигатель V-8 и электромотор. Общая мощность силовой установки – 598 л.с. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Российский роскошный седан имеет несколько современных технологий, в том числе систему автоматического экстренного торможения. Салон отделан кожей и другими высококачественными материалами.
Продажи седана Senat начнутся в январе 2019 года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Думаем, что его стоимость будет примерно сравнима с аналогичными моделям Rolls-Royce и Bentley.
Читайте также: В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог
В 2019 году «НАМИ» и Sollers планируют продать 150 экземпляров этого седана. В будущем эта цифра должна увеличиться до 10 000 экземпляров в год. Этого хотят добиться за счет продажи «Сената» в самых разных странах, включая европейские страны, Китай, и, возможно, США. Кстати, европейская премьера Aurus Senat запланирована на март 2019 года во время Женевского автосалона.
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