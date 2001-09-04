Раздел: Авто
Tata представила уникальные автобусы на выставке в Индии
Производитель стал главным спонсором мероприятия.
29 по 31 августа в индийском городе Бангалор проходил Международный автобусный салон Busworld India 2018. Платиновым спонсором выставки стал крупнейший автопроизводитель в Индии – компания Tata Motors, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Здесь следует отметить, что это уже 8-я по счету международная выставка Busworld India. А вот компания Tata Motors дебютировала здесь в роли участника только в этом году.
На своем стенде Tata Motors продемонстрировала несколько интересных автобусов, разработанных совместно с известным бразильским автобусным концерном Marcopolo и не только.
Здесь следует отметить модель Starbus Ultra AC с салоном на 22 сидячих мест. Эта машина привлекает внимание довольно интересным дизайном – с удивленными глазами-фарами, чем-то напоминающими южнокорейские машины.
Заслуживает внимания также автобус малого класса – Starbus AC Maxi Cab, который рассчитан всего на 12 пассажирских сидений.
Далее идет туристический автобус среднего класса Tata 1515 MCV Staff Bus. Эта модель совместный проект не только с Marcopolo, но и с египетским производителем автобусов – компанией MCV. Судя по индексу базового шасси, оно рассчитано на полную массу до 15 т и оснащается дизельным двигателем мощностью около 150 л.с.
Читайте также: В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог
Самым роскошным экспонатом платинового спонсора Busworld India 2018 стал 12-метровый туристический лайнер MAGNA, разработанным опять же в сотрудничестве с Marcopolo.
29 по 31 августа в индийском городе Бангалор проходил Международный автобусный салон Busworld India 2018. Платиновым спонсором выставки стал крупнейший автопроизводитель в Индии – компания Tata Motors, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Здесь следует отметить, что это уже 8-я по счету международная выставка Busworld India. А вот компания Tata Motors дебютировала здесь в роли участника только в этом году.
На своем стенде Tata Motors продемонстрировала несколько интересных автобусов, разработанных совместно с известным бразильским автобусным концерном Marcopolo и не только.
Здесь следует отметить модель Starbus Ultra AC с салоном на 22 сидячих мест. Эта машина привлекает внимание довольно интересным дизайном – с удивленными глазами-фарами, чем-то напоминающими южнокорейские машины.
Заслуживает внимания также автобус малого класса – Starbus AC Maxi Cab, который рассчитан всего на 12 пассажирских сидений.
Далее идет туристический автобус среднего класса Tata 1515 MCV Staff Bus. Эта модель совместный проект не только с Marcopolo, но и с египетским производителем автобусов – компанией MCV. Судя по индексу базового шасси, оно рассчитано на полную массу до 15 т и оснащается дизельным двигателем мощностью около 150 л.с.
Читайте также: В Белоруссии выпустят автобус для африканских дорог
Самым роскошным экспонатом платинового спонсора Busworld India 2018 стал 12-метровый туристический лайнер MAGNA, разработанным опять же в сотрудничестве с Marcopolo.
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