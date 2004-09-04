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Раздел: Авто  
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Беспилотная машина Apple попала в первую аварию

Беспилотная машина Apple попала в первую аварию Виновником стал другой автомобиль.

Беспилотный автомобиль, принадлежащий компании Apple, впервые попал в аварию. Эту информацию подтвердили в транспортном департаменте Калифорнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Авто, о котором идет речь, - модифицированный Lexus RX450h, оснащен дополнительными сенсорами. У него врезался Nissan Leaf, которым управлял местный житель. В результате инцидента никто не пострадал, но транспортные средства получили незначительные повреждения.

Сообщается, что Apple использовала Lexus для испытания системы автопилота, которая разрабатывается в рамках секретной программы Project Titan.

По слухам об этом проекте, Apple может работать как над полноценным автомобилем, так и над отдельной технологии беспилотного управления, будет совместима с существующими авто.

Сейчас в Apple якобы есть 66 автомобилей, на которых она испытывает собственно систему автоуправления.

В отчете автотранспортного департамента сказано, что инцидент с беспилотным автомобилем Apple произошел в пятницу в Саннивейле. Этот город в Силиконовой долине, расположенного неподалеку от штаб-квартиры компании в Купертино.

Столкновение транспортных средств произошло в момент, когда автомобиль Apple двигался со скоростью 1,6 км в час, Nissan Leaf - со скоростью 24 километров в час. В отчете вина не накладывается на одну из сторон.

Аварии с участием беспилотных автомобилей случаются не впервые и могут расцениваться как тренд.

В недавнем материале новостного сайта The Information речь шла о проблемах в Waymo - компании, отделилась от Google и занимается разработками систем автокерування.

Специалисты жалуются, что стиль езды самоуправляемых авто часто расценивается другими участниками дорожного движения как "слишком осторожен". Например, в ситуациях, когда обычный водитель продолжил бы двигаться, беспилотный машина может резко остановиться.

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"Результат - время от времени водители врезаются в автомобиле Waymo", - говорится в материале The Information.
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 Теги: Apple, авария

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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