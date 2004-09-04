Раздел: Авто
Беспилотная машина Apple попала в первую аварию
Виновником стал другой автомобиль.
Беспилотный автомобиль, принадлежащий компании Apple, впервые попал в аварию. Эту информацию подтвердили в транспортном департаменте Калифорнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Авто, о котором идет речь, - модифицированный Lexus RX450h, оснащен дополнительными сенсорами. У него врезался Nissan Leaf, которым управлял местный житель. В результате инцидента никто не пострадал, но транспортные средства получили незначительные повреждения.
Сообщается, что Apple использовала Lexus для испытания системы автопилота, которая разрабатывается в рамках секретной программы Project Titan.
По слухам об этом проекте, Apple может работать как над полноценным автомобилем, так и над отдельной технологии беспилотного управления, будет совместима с существующими авто.
Сейчас в Apple якобы есть 66 автомобилей, на которых она испытывает собственно систему автоуправления.
В отчете автотранспортного департамента сказано, что инцидент с беспилотным автомобилем Apple произошел в пятницу в Саннивейле. Этот город в Силиконовой долине, расположенного неподалеку от штаб-квартиры компании в Купертино.
Столкновение транспортных средств произошло в момент, когда автомобиль Apple двигался со скоростью 1,6 км в час, Nissan Leaf - со скоростью 24 километров в час. В отчете вина не накладывается на одну из сторон.
Аварии с участием беспилотных автомобилей случаются не впервые и могут расцениваться как тренд.
В недавнем материале новостного сайта The Information речь шла о проблемах в Waymo - компании, отделилась от Google и занимается разработками систем автокерування.
Специалисты жалуются, что стиль езды самоуправляемых авто часто расценивается другими участниками дорожного движения как "слишком осторожен". Например, в ситуациях, когда обычный водитель продолжил бы двигаться, беспилотный машина может резко остановиться.
Читайте также: Tata представила уникальные автобусы на выставке в Индии
"Результат - время от времени водители врезаются в автомобиле Waymo", - говорится в материале The Information.
Беспилотный автомобиль, принадлежащий компании Apple, впервые попал в аварию. Эту информацию подтвердили в транспортном департаменте Калифорнии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Авто, о котором идет речь, - модифицированный Lexus RX450h, оснащен дополнительными сенсорами. У него врезался Nissan Leaf, которым управлял местный житель. В результате инцидента никто не пострадал, но транспортные средства получили незначительные повреждения.
Сообщается, что Apple использовала Lexus для испытания системы автопилота, которая разрабатывается в рамках секретной программы Project Titan.
По слухам об этом проекте, Apple может работать как над полноценным автомобилем, так и над отдельной технологии беспилотного управления, будет совместима с существующими авто.
Сейчас в Apple якобы есть 66 автомобилей, на которых она испытывает собственно систему автоуправления.
В отчете автотранспортного департамента сказано, что инцидент с беспилотным автомобилем Apple произошел в пятницу в Саннивейле. Этот город в Силиконовой долине, расположенного неподалеку от штаб-квартиры компании в Купертино.
Столкновение транспортных средств произошло в момент, когда автомобиль Apple двигался со скоростью 1,6 км в час, Nissan Leaf - со скоростью 24 километров в час. В отчете вина не накладывается на одну из сторон.
Аварии с участием беспилотных автомобилей случаются не впервые и могут расцениваться как тренд.
В недавнем материале новостного сайта The Information речь шла о проблемах в Waymo - компании, отделилась от Google и занимается разработками систем автокерування.
Специалисты жалуются, что стиль езды самоуправляемых авто часто расценивается другими участниками дорожного движения как "слишком осторожен". Например, в ситуациях, когда обычный водитель продолжил бы двигаться, беспилотный машина может резко остановиться.
Читайте также: Tata представила уникальные автобусы на выставке в Индии
"Результат - время от времени водители врезаются в автомобиле Waymo", - говорится в материале The Information.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
320
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, на которые стоит посмотреть дважды
- Климкин надеется, что РФ согласится на обмен заложниками
- Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в забавных комиксах
- Неудачи, которые могут произойти лишь в понедельник
- Порошенко придет в Раду с ежегодным посланием
- Забавные разочарования людей, заказавших одежду через Интернет
- Лучшие приколы, мемы и анекдоты понедельника
- В Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска"
- Сомнительные «изобретения» от людей с больной фантазией
- Организатора «референдума ДНР» приговорили к условному сроку
- Британских пенсионеров будут развлекать куры
- В Мелитопольском СИЗО заключенные попытались устроить бунт
- «Танцующие» крысы стали новыми звездами YouTube
- «Герой ДНР» загинув на поминках
- Минобороны: боевики используют гибель Захарченко для дискредитации ВСУ
- С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
- Гривна оказалась в плохой компании
- Опубликована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- Продавец рыбы придумал смешной способ «освежить» свой товар
- Влада і народ
- Сеть насмешил попугай, превративший стакан в «шляпу»
- Кобзон не был для Кремля «своим»
- Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Экологическая катастрофа в 250 километрах от Киева
- В Донецк прибыла «группа специалистов» из РФ для расследования убийства
- Третье сентября: смешные мемы об известной песне Шуфутинского
- Почему Порошенко так ненавидят в Кремле
- На росТВ умолчали об одной детали об убийстве Захарченко, - журналист
- Медведчук – Гройсман: простая игра
Оставьте свой комментарий