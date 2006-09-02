Раздел: Авто
BMW анонсировал выход нового электрокара
На новом тизере концепта показана задняя часть автомобиля.
Компания BMW планирует, что к 2025 году около 15-25% продаж будет принадлежать электрическим моделям бренда. Это составит около 500 тысяч EV в год. И основой для будущих моделей станет появление конецпт-кара iNext, тизер которого появился в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пару месяцев назад производитель уже интриговал первым тизером новинки. Тогда на изображении был виден силуэт автомобиля, а теперь мы можем лицезреть задние фонари концепт-кара.
Первоначально предполагалось, что прототип будет иметь диапазон хода около 480 километров, но BMW уже объявил в прошлом году, что планирует продлить его до 700 километров. INext не только полностью электрический, но и должен быть очень успешным в области автономного вождения. Больше мы сможем увидеть на iNext Vision во время прохождения LA Auto Show в конце ноября, но есть вероятность, что его привезут уже на Парижский автосалон в начале октября.
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Появление первого электрокара, который будет основан на концепте планируется к 2021 году. Но еще раньше в компании обещают выкатить на рынок электрическую версию BMW X3.
Компания BMW планирует, что к 2025 году около 15-25% продаж будет принадлежать электрическим моделям бренда. Это составит около 500 тысяч EV в год. И основой для будущих моделей станет появление конецпт-кара iNext, тизер которого появился в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Пару месяцев назад производитель уже интриговал первым тизером новинки. Тогда на изображении был виден силуэт автомобиля, а теперь мы можем лицезреть задние фонари концепт-кара.
Первоначально предполагалось, что прототип будет иметь диапазон хода около 480 километров, но BMW уже объявил в прошлом году, что планирует продлить его до 700 километров. INext не только полностью электрический, но и должен быть очень успешным в области автономного вождения. Больше мы сможем увидеть на iNext Vision во время прохождения LA Auto Show в конце ноября, но есть вероятность, что его привезут уже на Парижский автосалон в начале октября.
Читайте также: Mercedes анонсировал выход мощнейшего Гелендвагена
Появление первого электрокара, который будет основан на концепте планируется к 2021 году. Но еще раньше в компании обещают выкатить на рынок электрическую версию BMW X3.
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