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BMW анонсировал выход нового электрокара

BMW анонсировал выход нового электрокараНа новом тизере концепта показана задняя часть автомобиля.

Компания BMW планирует, что к 2025 году около 15-25% продаж будет принадлежать электрическим моделям бренда. Это составит около 500 тысяч EV в год. И основой для будущих моделей станет появление конецпт-кара iNext, тизер которого появился в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Пару месяцев назад производитель уже интриговал первым тизером новинки. Тогда на изображении был виден силуэт автомобиля, а теперь мы можем лицезреть задние фонари концепт-кара.

Первоначально предполагалось, что прототип будет иметь диапазон хода около 480 километров, но BMW уже объявил в прошлом году, что планирует продлить его до 700 километров. INext не только полностью электрический, но и должен быть очень успешным в области автономного вождения. Больше мы сможем увидеть на iNext Vision во время прохождения LA Auto Show в конце ноября, но есть вероятность, что его привезут уже на Парижский автосалон в начале октября.

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Появление первого электрокара, который будет основан на концепте планируется к 2021 году. Но еще раньше в компании обещают выкатить на рынок электрическую версию BMW X3.
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 Теги: BMW, электрокар, тизер

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Сегодня, 12:32 » Автор: Алена Шимко
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