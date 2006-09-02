Раздел: Авто
Toyota представила новый универсал Corolla
Объем багажного отсека универсала составляет 598 литров.
Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения. На европейском рынке модель придет на смену Auris Touring Sports.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как и хэтчбек, машина построена на платформе GA-C, а ее гамма двигателей состоит из бензинового турбомотора и двух гибридных силовых установок.
Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади - заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS).
По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.
По данным производителя, при колесной базе в 2700 миллиметров Corolla Touring Sports располагает «наибольшим в классе пространством для ног задних пассажиров». Объем багажного отсека универсала составляет 598 литров (у Auris Touring Sports этот показатель был скромнее - 507 литров).
Европейским покупателям Toyota Corolla Touring Sports предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил, а также гибридными агрегатами на базе двигателей 1.8 и 2.0. Отдача - 122 и 180 сил соответственно.
Читайте также: Toyota представила хэтчбэк Corolla Sport
В список оснащения модели войдет проекционный дисплей, аудиосистема JBL премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфонов.
Компания Toyota представила универсал Corolla Touring Sports нового поколения. На европейском рынке модель придет на смену Auris Touring Sports.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Как и хэтчбек, машина построена на платформе GA-C, а ее гамма двигателей состоит из бензинового турбомотора и двух гибридных силовых установок.
Универсал Toyota Corolla Touring Sports построен с использованием модульной архитектуры TNGA. Спереди установлены стойки Макферсон, а сзади - заново спроектированная многорычажная подвеска. Впервые для «Короллы» доступна адаптивная подвеска (AVS).
По сравнению с машиной предыдущего поколения новый универсал имеет более низкий центр тяжести. Достигнуто это за счет изменения расположения опор двигателя, высоты установки кресел и размещение батареи под задним рядом сидений.
По данным производителя, при колесной базе в 2700 миллиметров Corolla Touring Sports располагает «наибольшим в классе пространством для ног задних пассажиров». Объем багажного отсека универсала составляет 598 литров (у Auris Touring Sports этот показатель был скромнее - 507 литров).
Европейским покупателям Toyota Corolla Touring Sports предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и мощностью 116 лошадиных сил, а также гибридными агрегатами на базе двигателей 1.8 и 2.0. Отдача - 122 и 180 сил соответственно.
Читайте также: Toyota представила хэтчбэк Corolla Sport
В список оснащения модели войдет проекционный дисплей, аудиосистема JBL премиум-класса, беспроводная зарядка для смартфонов.
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