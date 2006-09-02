Раздел: Авто
Эксперты назвали самые безопасные модели авто 2018 года
Создан рейтинг пяти самых надежных машин.
Эксперты всерьёз задумались и решили создать вспомогательный рейтинг самых надёжных автомобилей, который наверняка будет полезным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На первой строчке расположился седан Toyota Cаmry, он получил отметку пять из пяти при прохождении краш-тесты. Транспортное средство оснащено защитными системами, которые смогут предотвратить множество проблема.
Второе место в списке эксперты присудили Mаzdа CX-5, он точно также как и представитель выше получил отметку пять.
На третьей позиции Subаru WRX. Транспортное средство получило множество систем безопасности, имеет полезную функцию отвечающую за контроль движение по полосе.
Читайте также: Ford подтвердил выпуск Fiesta ST Line
Также в ТОП 5 вошли авто KIА Оptima и MINI Cooper Countryman.
Эксперты всерьёз задумались и решили создать вспомогательный рейтинг самых надёжных автомобилей, который наверняка будет полезным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На первой строчке расположился седан Toyota Cаmry, он получил отметку пять из пяти при прохождении краш-тесты. Транспортное средство оснащено защитными системами, которые смогут предотвратить множество проблема.
Второе место в списке эксперты присудили Mаzdа CX-5, он точно также как и представитель выше получил отметку пять.
На третьей позиции Subаru WRX. Транспортное средство получило множество систем безопасности, имеет полезную функцию отвечающую за контроль движение по полосе.
Читайте также: Ford подтвердил выпуск Fiesta ST Line
Также в ТОП 5 вошли авто KIА Оptima и MINI Cooper Countryman.
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