Раздел: Авто
В Украине изменили правила продажи автомобилей
Теперь транспортные средства не нужно снимать с учета.
В Украине автомобильный рынок после резкого падения в 2014-м постепенно наращивает обороты. Главный враг официальных продавцов – еврономера, которые массово и нелегально ввозятся по дешевке. Несмотря на это, количество официальных продаж растет с каждым годом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
На днях Кабинет министров впервые за долгое время изменил правила переоформления и снятия с учета транспортных средств. Нововведение коснется всех, кто планирует продать или подарить свою машину. Кроме того, неприятный сюрприз подготовили для должников.
Правила покупки авто изменили
Украинцы, которые собираются продать свой автомобиль, по старым правилам должны были снять его с учета. Для этого с удостоверением личности, ИНН, документами, которые устанавливают право собственности на авто, нужно было прийти в Сервисный центр МВД. Эта услуга платная – для иностранных авто – 563 грн. Кабинет министров своим постановлением №637 правила изменил.
"Предусматривается внесение изменений в ряд норм, исключив из них процедуру снятия транспортного средства с учета при переходе права собственности к новому владельцу", - говорится в решении правительства.
Как поясняет юрист Ольга Назаренко, теперь украинцам не придется стоять в очередях и оплачивать услугу в Сервисном центре. Авто снимут с учета и перерегистрируют автоматически, когда новый владелец придет с документами, которые подтверждают его право собственности.
"На каждое действие есть определенная тарифакация, будь это замена техпаспорта, смена собственника. Везде есть сбор за услугу. В Центре можно оплатить, дают талончик, подходишь к окошку, подаешь документы. Старому владельцу уже не будет необходимости приходить в Сервисный центр и снимать его с учета", - поясняет юрист.
"На каждое действие есть определенная тарифакация, будь это замена техпаспорта, смена собственника. Везде есть сбор за услугу", - поясняет юрист
В то же время должникам продать свой автомобиль не удастся. Кабинет министров запретил перерегистрировать транспортные средства, собственники которых попали в Реестр должников.
"При наличии сведений о личности в Едином реестре должников перерегистрация, снятие с учета транспортного средства не производится", - говорится в постановлении Кабинета министров №621. В реестре находится в открытом доступе информация о всех, с кого получают долги с помощью исполнительной службы.
"Если суд выдает исполнительный лист, открывается исполнительное производство – человек попадает в Реестр. Потом долг уплачивается, дело закрывается и информацию из Реестра изымают. То есть если у вас долг перед банком, алименты не платили и т.п., просто оплатите и тогда сможете продать машину", - поясняет юрист Александр Плахотник.
Украинцы покупают "секонд-хенд"
Говорить о буме на украинском авторынке рано, однако статистика уже несколько лет показывает уверенный рост продаж. До докризисного 2013 года еще далеко. Согласно официальной статистике, пять лет назад (по состоянию на июль) украинцы зарегистрировали 17,9 тыс. новых машин. А уже в июле 2014-го, после скачка курса доллара и падения доходов - всего 6,2 тыс. авто.
Пик падения прошел в 2015-м, с того момента количество регистрируемых новых авто постепенно растет. Как видно из инфографики, в июле этого года украинцы зарегистрировали 6,5 тыс. новых автомобилей. Традиционно популярностью пользуются относительно недорогие кроссоверы. Согласно информации "Укравтопрома", больше всего украинцы покупают KIA Sportage (стоимость нового авто от 500 тыс. грн).
"Августовские регистрации новых авто увеличились по сравнению с прошлым годом на 11%. Также спрос на новые легковые автомобили превзошел и июльский показатель на 10 %. Свои первые номера в прошедшем месяце получили 7,3 тыс. легковых автомобилей", - отмечают в Ассоциации автопроизводителей Украины.
Однако чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили. Сейчас их доля на официальном рынке составляет 59%, и это без учета еврономеров, которые не регистрируют в Украине. Каждый месяц украинцы оформляют примерно 6,5-7 тыс. новых авто и 9,5-9,8 тыс. – подержанных.
Причем спрос на авто с пробегом растет куда быстрее продаж новых машин. Главная причина – цена. Для примера, самый популярный среди б/у автомобиль - Renault Megane – продается зависимо от года выпуска от 180 тыс. грн.
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"Я вообще советую не покупать машину старше 7 лет и если больше 100 тыс. км пробег. Все изнашивается, и автомобиль в том числе. Если купить авто, которому три года, машинка будет как новенькая. А если она уже отслужила, свое, у нее больше 150 тыс. км пробега, лучше копить на что-то приличное", - рассказывает автомастер Сергей Гайдарчук.
В Украине автомобильный рынок после резкого падения в 2014-м постепенно наращивает обороты. Главный враг официальных продавцов – еврономера, которые массово и нелегально ввозятся по дешевке. Несмотря на это, количество официальных продаж растет с каждым годом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
На днях Кабинет министров впервые за долгое время изменил правила переоформления и снятия с учета транспортных средств. Нововведение коснется всех, кто планирует продать или подарить свою машину. Кроме того, неприятный сюрприз подготовили для должников.
Правила покупки авто изменили
Украинцы, которые собираются продать свой автомобиль, по старым правилам должны были снять его с учета. Для этого с удостоверением личности, ИНН, документами, которые устанавливают право собственности на авто, нужно было прийти в Сервисный центр МВД. Эта услуга платная – для иностранных авто – 563 грн. Кабинет министров своим постановлением №637 правила изменил.
"Предусматривается внесение изменений в ряд норм, исключив из них процедуру снятия транспортного средства с учета при переходе права собственности к новому владельцу", - говорится в решении правительства.
Как поясняет юрист Ольга Назаренко, теперь украинцам не придется стоять в очередях и оплачивать услугу в Сервисном центре. Авто снимут с учета и перерегистрируют автоматически, когда новый владелец придет с документами, которые подтверждают его право собственности.
"На каждое действие есть определенная тарифакация, будь это замена техпаспорта, смена собственника. Везде есть сбор за услугу. В Центре можно оплатить, дают талончик, подходишь к окошку, подаешь документы. Старому владельцу уже не будет необходимости приходить в Сервисный центр и снимать его с учета", - поясняет юрист.
"На каждое действие есть определенная тарифакация, будь это замена техпаспорта, смена собственника. Везде есть сбор за услугу", - поясняет юрист
В то же время должникам продать свой автомобиль не удастся. Кабинет министров запретил перерегистрировать транспортные средства, собственники которых попали в Реестр должников.
"При наличии сведений о личности в Едином реестре должников перерегистрация, снятие с учета транспортного средства не производится", - говорится в постановлении Кабинета министров №621. В реестре находится в открытом доступе информация о всех, с кого получают долги с помощью исполнительной службы.
"Если суд выдает исполнительный лист, открывается исполнительное производство – человек попадает в Реестр. Потом долг уплачивается, дело закрывается и информацию из Реестра изымают. То есть если у вас долг перед банком, алименты не платили и т.п., просто оплатите и тогда сможете продать машину", - поясняет юрист Александр Плахотник.
Украинцы покупают "секонд-хенд"
Говорить о буме на украинском авторынке рано, однако статистика уже несколько лет показывает уверенный рост продаж. До докризисного 2013 года еще далеко. Согласно официальной статистике, пять лет назад (по состоянию на июль) украинцы зарегистрировали 17,9 тыс. новых машин. А уже в июле 2014-го, после скачка курса доллара и падения доходов - всего 6,2 тыс. авто.
Пик падения прошел в 2015-м, с того момента количество регистрируемых новых авто постепенно растет. Как видно из инфографики, в июле этого года украинцы зарегистрировали 6,5 тыс. новых автомобилей. Традиционно популярностью пользуются относительно недорогие кроссоверы. Согласно информации "Укравтопрома", больше всего украинцы покупают KIA Sportage (стоимость нового авто от 500 тыс. грн).
"Августовские регистрации новых авто увеличились по сравнению с прошлым годом на 11%. Также спрос на новые легковые автомобили превзошел и июльский показатель на 10 %. Свои первые номера в прошедшем месяце получили 7,3 тыс. легковых автомобилей", - отмечают в Ассоциации автопроизводителей Украины.
Однако чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили. Сейчас их доля на официальном рынке составляет 59%, и это без учета еврономеров, которые не регистрируют в Украине. Каждый месяц украинцы оформляют примерно 6,5-7 тыс. новых авто и 9,5-9,8 тыс. – подержанных.
Причем спрос на авто с пробегом растет куда быстрее продаж новых машин. Главная причина – цена. Для примера, самый популярный среди б/у автомобиль - Renault Megane – продается зависимо от года выпуска от 180 тыс. грн.
Читайте также: Эксперты назвали самые безопасные модели авто 2018 года
"Я вообще советую не покупать машину старше 7 лет и если больше 100 тыс. км пробег. Все изнашивается, и автомобиль в том числе. Если купить авто, которому три года, машинка будет как новенькая. А если она уже отслужила, свое, у нее больше 150 тыс. км пробега, лучше копить на что-то приличное", - рассказывает автомастер Сергей Гайдарчук.
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