В Украине изменили правила продажи автомобилей

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В системе регистрации авто в Украине произошли большие перемены.

Кабинет министров изменил правила госрегистрации и тем самым лимитировал возможность перерегистрации на нового владельца транспортного средства. Новые правила закреплены решением правительства. В частности, запрещено перерегистрацию на нового владельца транспортного средства, относительно которого суд постановил наложение