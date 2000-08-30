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Раздел: Авто  
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В Сети показали гибридный Ferrari

В Сети показали гибридный FerrariПервая серийная модель должна появится в следующем году.

Опубликованы фотографии необычного тестового мула Ferrari, который, вероятно, оснащен некой гибридной силовой установкой. Об этом могут свидетельствовать дополнительные воздухозаборники на крышке моторного отсека, а также кабели в оранжевой оплетке, которые можно увидеть в задней части машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

В остальном тестовый прототип похож на серийную Ferrari 458 Italia, которая оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8. Отдача агрегата составляет 570 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час 458 Italia способна разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость - 325 километров в час.

В марте бывший глава итальянской марки Серджио Маркионне подтвердил работу над гибридной установкой на базе V-образной «восьмерки». Первая серийная модель с новым агрегатом должна появится в следующем году. Система будет более традиционной и не такой сложной, как на LaFerrari.

Последний укомплектован 800-сильным V12 объемом 6,3-литра и системой HY-KERS, которая состоит из электромотора, блока силовой электроники и комплекта батарей. Суммарная отдача - 963 силы и 900 Нм момента. Коробка - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Тираж супергибрида составил 500 автомобилей в кузове купе и 210 в открытой версии Aperta. Последние экземпляры машин продали на аукционе за семь и десять миллионов долларов соответственно.
В Сети показали гибридный Ferrari
В Сети показали гибридный Ferrari
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 Теги: Ferrari, гибрид, спорткар, фото

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Сегодня, 13:12 » Автор: Алена Шимко
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