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Раздел: Авто  
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Эксперты подсказали, как выбрать огнетушитель для авто

Эксперты подсказали, как выбрать огнетушитель для автоЧтобы быстро справиться с возгоранием, автомобиль должен быть оснащен огнетушителем.

В случае ДТП, при замыкании проводки, нарушении топливной системы может произойти сильное возгорание, которое приведет к серьезным повреждениям авто еще до приезда пожарной, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Требования к огнетушителю для автомобиля

Чтобы средства тушения пожара смогли обеспечить нужную безопасность, выдвигается ряд требований: параметры модели для легкового автомобиля - объем не менее 2 л, вес 2 кг в заправленном состоянии, для грузовых авто - объем 5 л, вес 5 кг; хранение и использование только до истечения срока годности; на корпусе должна быть маркировка с указанием параметров модели и правил ее использования.

Огнетушители порошковый и углекислотный: какой лучше?

Наиболее часто в авто используются два вида огнетушителей:

Углекислотный

Для наполнения используется диоксид углерода. После открытия клапана происходит расширение углекислоты с понижением ее температуры и переходом из жидкого состояния в снегообразное. Подходят для тушения пожара в труднодоступных зонах и эффективно устраняют огонь при обработке материалов, не способных гореть без доступа кислорода. Имеют недостатки: возможность обморожения конечностей при соприкосновении с раструбом, отравление СО2 людей, находящихся рядом.

Порошковый

Для наполнения используется порошок, который при распылении образует плотный слой пены, перекрывающий доступ кислорода к местам возгорания. Средства пожарной безопасности такого вида подходят для устранения огня любой интенсивности, не дают пламени разгореться вновь, имеют более низкую цену. Минусом является сложность очистки авто после распыления порошка.

Какой огнетушитель лучше для автомобиля?

Объем и вес должен полностью соответствовать параметрам вашего авто. Также важно проконтролировать отсутствие вмятин и царапин на корпусе, соблюдение срока хранения.

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При покупке доверяйте проверенным производителям, которые имеют все необходимые документы и сертификаты.
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 Теги: авто, огнетушитель

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Сегодня, 15:12 » Автор: Алена Шимко
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