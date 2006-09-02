Раздел: Авто
Фотошпионы показали самый большой кроссовер Кia
Новый кроссовер является серийной версией концепт-кара Kia Telluride.
В Южной Корее во время тестов был замечен большой кроссовер Kia. Флагманская внедорожная модель марки дебютирует в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Новый кроссовер Киа является серийной версией концепт-кара Kia Telluride. Он сохраняет знакомый угловатый дизайн, хотя его передняя часть все же выглядит более сдержано и очень непривычно, по меркам Kia.
Информации про будущий семиместный кроссовер Kia очень мало, пока даже неизвестна его компоновка. По одним данным авто использует удлиненную платформу Hyundai Santa Fe с поперечным расположением двигателя, по другим – архитектуру Kia Quoris с продольным мотором.
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В любом случае под капотом, скорее всего, пропишется бензиновый V6 объемом 3,3 л. Напомним, в атмосферной версии этот двигатель развивает 290 л. с., а в турбированной (на Kia Stinger GT) – 370 л. с.
В Южной Корее во время тестов был замечен большой кроссовер Kia. Флагманская внедорожная модель марки дебютирует в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Новый кроссовер Киа является серийной версией концепт-кара Kia Telluride. Он сохраняет знакомый угловатый дизайн, хотя его передняя часть все же выглядит более сдержано и очень непривычно, по меркам Kia.
Информации про будущий семиместный кроссовер Kia очень мало, пока даже неизвестна его компоновка. По одним данным авто использует удлиненную платформу Hyundai Santa Fe с поперечным расположением двигателя, по другим – архитектуру Kia Quoris с продольным мотором.
Читайте также: Фотошпионы показали новый кроссовер Mercedes-Benz GLA
В любом случае под капотом, скорее всего, пропишется бензиновый V6 объемом 3,3 л. Напомним, в атмосферной версии этот двигатель развивает 290 л. с., а в турбированной (на Kia Stinger GT) – 370 л. с.
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