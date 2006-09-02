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Раздел: Авто  
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Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»

Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»Volvo 360c полностью электрический беспилотник.

Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Volvo 360c - полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.

Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.

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На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.

Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
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 Теги: Volvo, беспилотник

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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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