Раздел: Авто
Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
Volvo 360c полностью электрический беспилотник.
Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Volvo 360c - полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.
Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.
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На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.
Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Volvo 360c - полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.
Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.
Читайте также: Названа цена первого седана Geely-Volvo
На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.
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