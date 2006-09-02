Стало известно, как украинцы относятся к авто на еврономерах

Результаты очень показательны.



Социологический опрос проводился соцгруппой "Рейтинг" и охватил более 2000 респондентов в возрасте от 18-ти лет и старше.Об этом пишет



Людям задавали вопросы об их отношении к присутствию в Украине машин на "бляхах" из Европы и их мнения о необходимости легализации.



Как выяснилось, 47 процентов респондентов выступили за то, чтобы разрешить импорт машин старше 10-ти лет, а против высказались 34 процента. От выражения своего мнения отказались 19 процентов.



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За ввоз транспортных средств на европейских номерах больше выступали украинцы молодого возраста, а также те, кто имеет или планирует приобретать такое авто. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Социологический опрос проводился соцгруппой "Рейтинг" и охватил более 2000 респондентов в возрасте от 18-ти лет и старше.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli Людям задавали вопросы об их отношении к присутствию в Украине машин на "бляхах" из Европы и их мнения о необходимости легализации.Как выяснилось, 47 процентов респондентов выступили за то, чтобы разрешить импорт машин старше 10-ти лет, а против высказались 34 процента. От выражения своего мнения отказались 19 процентов.За ввоз транспортных средств на европейских номерах больше выступали украинцы молодого возраста, а также те, кто имеет или планирует приобретать такое авто.