Раздел: Авто
Стало известно, как украинцы относятся к авто на еврономерах
Результаты очень показательны.
Социологический опрос проводился соцгруппой "Рейтинг" и охватил более 2000 респондентов в возрасте от 18-ти лет и старше.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.
Людям задавали вопросы об их отношении к присутствию в Украине машин на "бляхах" из Европы и их мнения о необходимости легализации.
Как выяснилось, 47 процентов респондентов выступили за то, чтобы разрешить импорт машин старше 10-ти лет, а против высказались 34 процента. От выражения своего мнения отказались 19 процентов.
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За ввоз транспортных средств на европейских номерах больше выступали украинцы молодого возраста, а также те, кто имеет или планирует приобретать такое авто.
Социологический опрос проводился соцгруппой "Рейтинг" и охватил более 2000 респондентов в возрасте от 18-ти лет и старше.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.
Людям задавали вопросы об их отношении к присутствию в Украине машин на "бляхах" из Европы и их мнения о необходимости легализации.
Как выяснилось, 47 процентов респондентов выступили за то, чтобы разрешить импорт машин старше 10-ти лет, а против высказались 34 процента. От выражения своего мнения отказались 19 процентов.
Читайте также: Стало известно, как украинцы относятся к россиянам
За ввоз транспортных средств на европейских номерах больше выступали украинцы молодого возраста, а также те, кто имеет или планирует приобретать такое авто.
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