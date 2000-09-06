Toyota отзывает более миллиона машин

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Компания Toyota начала отзывать свои гибриды, что связано с возможными неполадками в тормозах. Общее количество автомобилей составляет около 242 тыс. Прежде всего, это коснётся моделей Lexus HS 250h и Toyota Prius. Большинство автомобилей будут отозваны из Японии, но даже несколько дефектов было обнаружено и в России. В