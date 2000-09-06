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Раздел: Авто  
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Toyota отзывает более миллиона машин

Toyota отзывает более миллиона машин Причиной стали проблемы с проводкой.

Всего планируется отозвать около миллиона машин для предотвращения проблем с внутренней проводкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Компания распространяется на представителей Prius и C-HR. В Toyota поясняют, что провода, соединяющие мотор с блоком управления подвержены износу, что может привести к короткому замыканию и пожару в автомобиле.

Пока известен случай одного задымления на автомобиле. К счастью, при этом обошлось без серьезных последствий.

Всего планируется отозвать чуть больше миллиона автомобилей. 555 тысяч припадает на Японию, 190 000 на США. В каких еще странах попадут под отзыв автомобили пока не ясно.

Вынужденная мера от Toyota распространяется на большинство представителей последнего поколения Prius и C-HR. Сказанное также касается электромобилей и гибридных модификаций.

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Эти машины начали выпускаться в 2015 и 2016 годах. Пока другие детали отзыва, включая и сроки всего процесса, остаются неизвестными.
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 Теги: Toyota, отзыв автомобилей

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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