» » Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей
Раздел: Авто  
0

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей Критерием стали продажи за первую половину текущего года.

Специалисты подвели результаты реализаций в SUV-сегменте мирового рынка за 1-е шесть месяцев 2018-го года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Лидирующую позицию в ТОПе наиболее популярных кроссоверов и внедорожников на мировом рынке новых машин пока что удерживает Тойота Рав4 с 408 649 машинами и ростом продаж на 7,5 проц.

Немецкий кроссоверный автомобиль Фольксваген Тигуан размещается на втором месте (405 074 автомобиля, +16,3 проц), но он превосходит японского собрата по динамике в 2 раза, и если она будет сохранена, то Tiguan займет место лидера уже в текущем году.

Замыкает тройку лидеров с большим отставанием размещается Хонда CR-V, реализации которой за январь-июнь 2018г уменьшились на 3,8% - до 338 346 авто.

Читайте также: Toyota отзывает более миллиона машин

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобили, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     231
     0

Похожие новости по теме

Названы самые популярные кроссоверы текущего года Названы самые популярные кроссоверы текущего года

Подведены итоги продаж в сегменте SUV мирового рынка за первое полугодие 2018-го.

Свежий рейтинг самых востребованных кроссоверов в Европе Свежий рейтинг самых востребованных кроссоверов в Европе

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей в сегменте SUV европейского рынка в январе-июле текущего года.

Названы самые популярные авто в 2018 году Названы самые популярные авто в 2018 году

Определились самые востребованные модели.

Названы самые востребованные автомобили Европы Названы самые востребованные автомобили Европы

Рейтинг составили независимые эксперты.

В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире В Сети появился рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Названы наиболее популярные модели авто на мировом рынке.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх