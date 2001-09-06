Раздел: Авто
General Motors создала технологию самой быстрой зарядки электромобилей
Десять минут зарядки способны обеспечить 300 км хода.
Именитый американский автогигант ведет работы по созданию сверхбыстрой электрозаправки. По имеющимся данным, мощность такой станции составит около 400 кВт, а на исследования будет потрачено 7 млн долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания General Motors ведет работы над вышеупомянутой станцией зарядки в команде с Delta Americas. Планируется получить готовый продукт к 2021 году.
Отмечается, что конструкторы создадут зарядную станцию, мощность которой составит 400 кВт. Она будет способна в течении десяти минут передать энергии, которой хватит на 300 километров пути.
Как известно, на рынке имеются пока что предложения по станциям, мощность которых не превышает 120 кВт.
Только зарядная станция от GM кроме высоких мощностных показателей, будет иметь еще и высокую скорость заряда.
Читайте также: Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей
Подобных результатов конструкторы собираются достичь при помощи твердотельных трансформаторов.
Именитый американский автогигант ведет работы по созданию сверхбыстрой электрозаправки. По имеющимся данным, мощность такой станции составит около 400 кВт, а на исследования будет потрачено 7 млн долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Компания General Motors ведет работы над вышеупомянутой станцией зарядки в команде с Delta Americas. Планируется получить готовый продукт к 2021 году.
Отмечается, что конструкторы создадут зарядную станцию, мощность которой составит 400 кВт. Она будет способна в течении десяти минут передать энергии, которой хватит на 300 километров пути.
Как известно, на рынке имеются пока что предложения по станциям, мощность которых не превышает 120 кВт.
Только зарядная станция от GM кроме высоких мощностных показателей, будет иметь еще и высокую скорость заряда.
Читайте также: Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей
Подобных результатов конструкторы собираются достичь при помощи твердотельных трансформаторов.
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