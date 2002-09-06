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Раздел: Авто  
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Mercedes представил первый электрический кроссовер

Mercedes представил первый электрический кроссовер Ранее компания не выпускала электромобили.

Компания Mercedes-Benz официально представила свой первый серийный электромобиль - полностью электрический кроссовер EQC 400, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.

Как и ожидалось, 4 сентября, на мероприятии в Стокгольме, Швеция, Mercedes-Benz представила свой первый электромобиль (и первую модель нового бренда EQ) - кроссовер EQC 400 4MATIC.

Представлен электромобиль имеет полный привод и, как сообщается, оборудован двумя асинхронными двигателями (по одному на передней и задней осях) с суммарной отдачей 408 лошадиных сил и 765 Нм. До первой "сотни", по словам Mercedes-Benz, електрокроссовер способен разгоняться за 5,1 секунды.

EQC оборудован аккумуляторной батареей, она емкостью 80 киловатт-часов. Отмечается, что электромобиль поддерживает технологию быстрой зарядки: таким образом с помощью 110-киловаттного источники, как утверждается, машину можно подзарядить с 10 процентов до 80% примерно за 40 минут. Запас хода новинки составляет до 450 километров (отмечается, что этот показатель предварительный).

В салоне EQC бросаются в глаза два 10,25-дюймовых дисплея, находятся под единым стеклом: один экран выполняет функцию приборной панели, другой используется с голосовым управлением.

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Производство EQC на заводе в Бремене, Германия, будет запущен в 2019 году. Цены на электромобиль Mercedes-Benz пока не сообщает.
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 Теги: Mercedes, электромобиль

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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