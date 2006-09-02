Раздел: Авто
Во Франкфурте-на-Майне запретят дизельные автомобили
Причиной запрета стали проблемы с экологичностью таких авто.
С февраля 2019 года во Франкфурт-на-Майне будет запрещен въезд автомобилям, работающим на дизельном топливе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Судья административного суда города Рольф Хартман сообщил, что это решение принято для соблюдения норм загрязнения воздуха.
"Согласно постановлению суда, власти Франкфурта должны запретить с февраля 2019 года въезд в город автомобилей, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже", - сказал он.
Запрет судья объяснил тем, что ни одна из рассмотренных альтернатив не привела к снижению уровня загрязнения воздуха.
Также суд обязал больше использовать електроавтобусы, повысить цены на парковку и увеличить число стоянок Park&Ride, которые находятся возле конечных остановок общественного транспорта на окраинах города, поскольку в центре города стоянка практически невозможна.
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В октябре 2017 года правительство Нидерландов презентовало детальный план по отказу от машин на бензине или дизельном топливе. В стране их не должно остаться к 2030 году.
С февраля 2019 года во Франкфурт-на-Майне будет запрещен въезд автомобилям, работающим на дизельном топливе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Судья административного суда города Рольф Хартман сообщил, что это решение принято для соблюдения норм загрязнения воздуха.
"Согласно постановлению суда, власти Франкфурта должны запретить с февраля 2019 года въезд в город автомобилей, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже", - сказал он.
Запрет судья объяснил тем, что ни одна из рассмотренных альтернатив не привела к снижению уровня загрязнения воздуха.
Также суд обязал больше использовать електроавтобусы, повысить цены на парковку и увеличить число стоянок Park&Ride, которые находятся возле конечных остановок общественного транспорта на окраинах города, поскольку в центре города стоянка практически невозможна.
Читайте также: Mercedes представил первый электрический кроссовер
В октябре 2017 года правительство Нидерландов презентовало детальный план по отказу от машин на бензине или дизельном топливе. В стране их не должно остаться к 2030 году.
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