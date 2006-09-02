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Раздел: Авто  
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Hyundai рассекретила обновленную версию i30

Hyundai рассекретила обновленную версию i30Новинку можно будет приобрести в кузове хэтчбек и универсал.

Компания Hyundai рассекретила обновленную версию i30. Автомобиль будет представлен публике на автосалоне в Париже в октябре нынешнего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Рестайлинговый i30 получил новый 1,6-литровый дизельный двигатель. Мощность агрегата составляет 100, 120 и 140 л.с. Двигатель может работать совместно с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом».

В компании заявили, что средний расход топлива составляет от 3,8 литра на 100 км до 4,4 л на 100 км пути. Изменения в дизайне у автомобиля - минимальны. Обновленный i30 получил иной бампер в стиле i30 Fastback, дополнительные цвета окраски кузова и новый восьмидюймовый экран и модернизированную мультимедийную систему поддержкой Android Auto и Apple Car Play.

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Цены на новинку будут названы позднее.
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 Теги: Hyundai, i30, обновленная версия

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Сегодня, 09:51 » Автор: Алена Шимко
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