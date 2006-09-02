Раздел: Авто
Hyundai рассекретила обновленную версию i30
Новинку можно будет приобрести в кузове хэтчбек и универсал.
Компания Hyundai рассекретила обновленную версию i30. Автомобиль будет представлен публике на автосалоне в Париже в октябре нынешнего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Рестайлинговый i30 получил новый 1,6-литровый дизельный двигатель. Мощность агрегата составляет 100, 120 и 140 л.с. Двигатель может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом».
В компании заявили, что средний расход топлива составляет от 3,8 литра на 100 км до 4,4 л на 100 км пути. Изменения в дизайне у автомобиля - минимальны. Обновленный i30 получил иной бампер в стиле i30 Fastback, дополнительные цвета окраски кузова и новый восьмидюймовый экран и модернизированную мультимедийную систему поддержкой Android Auto и Apple Car Play.
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Цены на новинку будут названы позднее.
Компания Hyundai рассекретила обновленную версию i30. Автомобиль будет представлен публике на автосалоне в Париже в октябре нынешнего года, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Рестайлинговый i30 получил новый 1,6-литровый дизельный двигатель. Мощность агрегата составляет 100, 120 и 140 л.с. Двигатель может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом».
В компании заявили, что средний расход топлива составляет от 3,8 литра на 100 км до 4,4 л на 100 км пути. Изменения в дизайне у автомобиля - минимальны. Обновленный i30 получил иной бампер в стиле i30 Fastback, дополнительные цвета окраски кузова и новый восьмидюймовый экран и модернизированную мультимедийную систему поддержкой Android Auto и Apple Car Play.
Читайте также: Hyundai представила обновленную версию Tucson Sport
Цены на новинку будут названы позднее.
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