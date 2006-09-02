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Раздел: Авто  
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Кроссовер Skoda Kodiaq получил спецверсию, посвященную хоккею

Кроссовер Skoda Kodiaq получил спецверсию, посвященную хоккеюКроссовер Skoda Kodiaq в версии Hockey Edition получил богатый набор опций.

Автомобили Skoda Hockey Edition отличаются оригинальными наклейками на кузове с фирменным логотипом и декоративными накладками на порогах, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Кроссовер Skoda Kodiaq в версии Hockey Edition получил богатый набор опций: светодиодные фонари и LED фары с омывателем, ПТФ с функцией подсветки поворотов Corner, наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, камеру заднего вида с омывателем. За дополнительную плату также доступны электропривод крышки багажника и центральный замок KESSY. В салоне новинки имеются декоративные вставки, а сиденья отделаны тканью и кожей. Помимо этого кроссовер оснащается фоновой подсветкой интерьера с возможностью выбора из 10 цветов.

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Спецверсия Skoda Rapid Hockey Edition основана на комплектациях Active и Ambition. В оснащении автомобиля имеются зеркала с обогревом, подогрев передних сидений и мультимедийная система Swing и Bluetooth. В интерьере салона отмечается фирменная обивка сидений и декоративные вставки Dark Brushed 3D. Также доступен многофункциональный трехспицевый кожаный руль, дисплей Maxi Dot, задний парктроник и светодиодные фонари.
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 Теги: Skoda Kodiaq, спецверсия, Hockey Edition

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Сегодня, 11:09 » Автор: Алена Шимко
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