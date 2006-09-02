В Украине могут отменить бумажные медсправки для водителей

На замену справкам создадут электронный медицинский реестр.



В Украине могут отменить медицинские справки для водителей. Речь идет именно о бумажной форме этих документов, передает



Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.



Дело в том, что в Министерстве здравоохранения планируют создать единый электронный реестр для всех украинцев. В свою очередь сервисные центры МВД будут иметь доступ к этой базе. Если он заработает, то в бумажных справках исчезнет потребность.



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Такое нововведение призвано исключить коррупцию с массовой покупкой справок для водителей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине могут отменить медицинские справки для водителей. Речь идет именно о бумажной форме этих документов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.Дело в том, что в Министерстве здравоохранения планируют создать единый электронный реестр для всех украинцев. В свою очередь сервисные центры МВД будут иметь доступ к этой базе. Если он заработает, то в бумажных справках исчезнет потребность.Такое нововведение призвано исключить коррупцию с массовой покупкой справок для водителей.



