Раздел: Авто
Фотошпионы показали Genesis G80
Новинка премиум-класса была замечена в Германии во время проведения тестовых заездов.
По сравнению с предыдущей серией снимков, модель претерпела небольшие изменения – с передней части кузова удалили несколько слоёв камуфляжа. Исходя из этого, можно сделать вывод, что внешнему виду седана предстоит перенести множество изменений в дизайне экстерьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Официально известно, что обновленный Genesis существенно увеличится в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения. Также седан получит укороченные передние и задние свесы и более длинный капот. Сочетание этих факторов позволит Genesis G80 на равных конкурировать с автомобилями премиум-класса более именитых брендов.
Любопытно заметить, что выбор страны для тестирования авто крайне неочевиден. На европейскую часть земного шара южнокорейский производитель собирался прийти не ранее, чем через два года, потому вдвойне удивительно, что роскошный Genesis G80 решено было прокатить именно по полигонам Германии.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Слухи о том, что новое поколение популярного седана может получить гибридный двигатель, всё ещё остаются неподтвержденными, поэтому на данный момент можно с уверенностью сказать, что нынешний выбор моторов останется неизменным: 3,8 и 3,3-литровые V6 турбо-агрегаты и 5-литровый V8 твин-турбо двигатель.
По сравнению с предыдущей серией снимков, модель претерпела небольшие изменения – с передней части кузова удалили несколько слоёв камуфляжа. Исходя из этого, можно сделать вывод, что внешнему виду седана предстоит перенести множество изменений в дизайне экстерьера, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Официально известно, что обновленный Genesis существенно увеличится в размерах по сравнению с моделью предыдущего поколения. Также седан получит укороченные передние и задние свесы и более длинный капот. Сочетание этих факторов позволит Genesis G80 на равных конкурировать с автомобилями премиум-класса более именитых брендов.
Любопытно заметить, что выбор страны для тестирования авто крайне неочевиден. На европейскую часть земного шара южнокорейский производитель собирался прийти не ранее, чем через два года, потому вдвойне удивительно, что роскошный Genesis G80 решено было прокатить именно по полигонам Германии.
Читайте также: Фотошпионы рассекретили дизайн нового седана Genesis
Слухи о том, что новое поколение популярного седана может получить гибридный двигатель, всё ещё остаются неподтвержденными, поэтому на данный момент можно с уверенностью сказать, что нынешний выбор моторов останется неизменным: 3,8 и 3,3-литровые V6 турбо-агрегаты и 5-литровый V8 твин-турбо двигатель.
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