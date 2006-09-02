Раздел: Авто
Фотошпионы засняли Porsche Cayenne Coupe без камуфляжа
Фотографы обратили внимание на необычно расположенное активное заднее крыло.
Новые шпионские снимки дают гораздо лучшее представление о предстоящем изящном Porsche Cayennе, который мы называем купе, но пока немецкий бренд не дает ему официального статуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Фотографии дают первый шанс увидеть необычно расположенное активное заднее крыло транспортного средства, которое появляется примерно с середины хэтчбека, а не с верхней части крыши, где обычно находятся крылья.
Как и большинство тестирующих мулов Porsche, компания надела на этот черный цвет и использует маскирующую ленту.
Передняя часть Cayenne Coupe очень похожа на стандартную модель, включая решетку с тремя отверстиями и светодиодные фары. Основные конструктивные изменения начинают позади средней стойки, где арка крыши спускается вниз, а не остается плоской. Тонкая настройка придает купе более гладкий вид за счет грузового пространства.
Читайте также: Porsche начал испытания Cayenne Coupe
Компания скрывает задние фонари на этом испытательном муле, но предполагается, что они растянутся по всей задней части, как на стандартном Кайенне.
Новые шпионские снимки дают гораздо лучшее представление о предстоящем изящном Porsche Cayennе, который мы называем купе, но пока немецкий бренд не дает ему официального статуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Фотографии дают первый шанс увидеть необычно расположенное активное заднее крыло транспортного средства, которое появляется примерно с середины хэтчбека, а не с верхней части крыши, где обычно находятся крылья.
Как и большинство тестирующих мулов Porsche, компания надела на этот черный цвет и использует маскирующую ленту.
Передняя часть Cayenne Coupe очень похожа на стандартную модель, включая решетку с тремя отверстиями и светодиодные фары. Основные конструктивные изменения начинают позади средней стойки, где арка крыши спускается вниз, а не остается плоской. Тонкая настройка придает купе более гладкий вид за счет грузового пространства.
Читайте также: Porsche начал испытания Cayenne Coupe
Компания скрывает задние фонари на этом испытательном муле, но предполагается, что они растянутся по всей задней части, как на стандартном Кайенне.
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