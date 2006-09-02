Раздел: Авто
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
Максимальная скорость вседорожника составит 322 километра в час.
Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, раскрыла внешний вид и начала прием заказов на «самый быстрый в кроссовер в мире».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Новинку, получившую название Lister LFP, построят в количестве 250 экземпляров на базе Jaguar F-Pace SVR.
Заявленная максимальная скорость вседорожника составит 322 километра в час. Он будет быстрее и исходного автомобиля (283 километра в час), и даже Lamborghini Urus (305 километров в час). Отдача силовой установки при этом составит около 680 лошадиных сил.
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Вероятно, это будет модернизированная пятилитровая компрессорная «восьмерка», которая на F-Pace SVR выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. «Заряженный» вседорожник с таким двигателем способен разгоняться до «сотни» за 4,3 секунды.
Британская компания Lister, специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, раскрыла внешний вид и начала прием заказов на «самый быстрый в кроссовер в мире».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Новинку, получившую название Lister LFP, построят в количестве 250 экземпляров на базе Jaguar F-Pace SVR.
Заявленная максимальная скорость вседорожника составит 322 километра в час. Он будет быстрее и исходного автомобиля (283 километра в час), и даже Lamborghini Urus (305 километров в час). Отдача силовой установки при этом составит около 680 лошадиных сил.
Читайте также: В Сети показали самый мощный и быстрый
Вероятно, это будет модернизированная пятилитровая компрессорная «восьмерка», которая на F-Pace SVR выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. «Заряженный» вседорожник с таким двигателем способен разгоняться до «сотни» за 4,3 секунды.
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