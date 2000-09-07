Раздел: Авто
Фотошпионы засняли на тестах Kia ProCeed нового поколения
Спортивный Kia ProCeed нового поколения попал на видео
Компания Kia проводит финальные тесты серийной версии нового Kia ProCeed, который теперь позиционируется как спортивный Shooting Brake, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Неделю назад производитель опубликовал официальный тизер с изображением задней части ProCeed, а накануне в Сети появились свежие фотографии и видео с испытаний модели.
Напомним, прототипом новинки является одноимённый концепт, который дебютировал год назад на моторшоу во Франкфурте. Судя по фото, массовый Kia ProCeed получит менее экстравагантный экстерьер. Автомобиль представляет собой нечто среднее между хэтчбеком Ceed и универсалом Sportswagon, но с более обтекаемым кузовом. ProCeed получит массивный спойлер, задние фонари, объединённые LED-вставкой повторителя стоп-сигнала, а также пару выхлопных труб.
По предварительным данным, базовым двигателем для нового ProCeed станет 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. Трансмиссия - 6-ступенчатая механическая или 7-скоростной робот DCT с двойным сцеплением.
Кроме того, под капотом новинки будет устанавливаться гибридная система Mild Hybrid, состоящая из 48-вольтового стартер-генератора и комплекта высокоэффективных литий-ионных батарей.
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Официальная премьера Kia ProCeed состоится 13 сентября текущего года.
Компания Kia проводит финальные тесты серийной версии нового Kia ProCeed, который теперь позиционируется как спортивный Shooting Brake, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Неделю назад производитель опубликовал официальный тизер с изображением задней части ProCeed, а накануне в Сети появились свежие фотографии и видео с испытаний модели.
Напомним, прототипом новинки является одноимённый концепт, который дебютировал год назад на моторшоу во Франкфурте. Судя по фото, массовый Kia ProCeed получит менее экстравагантный экстерьер. Автомобиль представляет собой нечто среднее между хэтчбеком Ceed и универсалом Sportswagon, но с более обтекаемым кузовом. ProCeed получит массивный спойлер, задние фонари, объединённые LED-вставкой повторителя стоп-сигнала, а также пару выхлопных труб.
По предварительным данным, базовым двигателем для нового ProCeed станет 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. Трансмиссия - 6-ступенчатая механическая или 7-скоростной робот DCT с двойным сцеплением.
Кроме того, под капотом новинки будет устанавливаться гибридная система Mild Hybrid, состоящая из 48-вольтового стартер-генератора и комплекта высокоэффективных литий-ионных батарей.
Читайте также: Фотошпионы засняли на тестах BMW X5 M нового поколения
Официальная премьера Kia ProCeed состоится 13 сентября текущего года.
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