» » Фотошпионы засняли на тестах Kia ProCeed нового поколения
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы засняли на тестах Kia ProCeed нового поколения

Фотошпионы засняли на тестах Kia ProCeed нового поколенияСпортивный Kia ProCeed нового поколения попал на видео

Компания Kia проводит финальные тесты серийной версии нового Kia ProCeed, который теперь позиционируется как спортивный Shooting Brake, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Неделю назад производитель опубликовал официальный тизер с изображением задней части ProCeed, а накануне в Сети появились свежие фотографии и видео с испытаний модели.

Напомним, прототипом новинки является одноимённый концепт, который дебютировал год назад на моторшоу во Франкфурте. Судя по фото, массовый Kia ProCeed получит менее экстравагантный экстерьер. Автомобиль представляет собой нечто среднее между хэтчбеком Ceed и универсалом Sportswagon, но с более обтекаемым кузовом. ProCeed получит массивный спойлер, задние фонари, объединённые LED-вставкой повторителя стоп-сигнала, а также пару выхлопных труб.

По предварительным данным, базовым двигателем для нового ProCeed станет 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. Также будет доступен 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. Трансмиссия - 6-ступенчатая механическая или 7-скоростной робот DCT с двойным сцеплением.

Кроме того, под капотом новинки будет устанавливаться гибридная система Mild Hybrid, состоящая из 48-вольтового стартер-генератора и комплекта высокоэффективных литий-ионных батарей.

Читайте также: Фотошпионы засняли на тестах BMW X5 M нового поколения

Официальная премьера Kia ProCeed состоится 13 сентября текущего года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Kia ProCeed, автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
     332
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились первые фото Kia Proceed В Сети появились первые фото Kia Proceed

Официальная премьера новинки запланирована на 13 сентября, а публичная презентация состоится в рамках автосалона в Париже.

Kia показала первое фото нового ProCeed Kia показала первое фото нового ProCeed

Официальный дебют авто состоится уже 13 сентября.

Kia раскрыла кусочек модели Proceed Kia раскрыла кусочек модели Proceed

Proceed использовалось для трехдверного хэтчбека.

Фотошпионы рассекретили дизайн нового хэтчбека Kia Фотошпионы рассекретили дизайн нового хэтчбека Kia

Хэтчбек Kia Proceed третьего поколения заметили на тестах.

В Сеть выложили шпионские фото нового Kia Proceed GT В Сеть выложили шпионские фото нового Kia Proceed GT

В Интернете разместили шпионские фотографии нового поколения Kia Ceed.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх