» » Mercedes-Benz представил новый Maybach
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz представил новый Maybach

Mercedes-Benz представил новый Maybach Для концепт-кара была отдельно разработана система ускоренной зарядки.

Элитное подразделение Mercedes-Benz, Maybach, занимающееся разработкой и производством машин высшей ценовой категории, показало концепт-кар, который должен определить направление дизайна до 2035 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

В длину Maybach Vision 6 достигает целых шести метров и является первым кабриолетом с 1939 года. Работает автомобиль на электрической тяге и его максимальный пробег без подзарядки составляет 320 километров.

Под капотом Vision 6 находится силовая установка на 750 лошадей. До 100 километров в час он разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость достигает 250.

Читайте также: Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой

Машины Maybach производятся для людей, чье время стоит больших денег, а потому для концепт-кара была отдельно разработана система ускоренной зарядки, позволяющая набрать заряд на 100 километров пробега всего за пять минут.
Mercedes-Benz представил новый Maybach
Mercedes-Benz представил новый Maybach
Mercedes-Benz представил новый Maybach
Mercedes-Benz представил новый Maybach
Mercedes-Benz представил новый Maybach
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, Maybach, Vision 6

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:09 » Автор: Алена Шимко
     710
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Maybach рассекретил роскошный кроссовер Mercedes-Maybach рассекретил роскошный кроссовер

Концепт под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury получил четыре электромотора, суммарной мощностью в 750 л.с.

Опубликован снимок салона роскошного концепт-кара Mercedes-Maybach Опубликован снимок салона роскошного концепт-кара Mercedes-Maybach

Новый концептуальный автомобиль представят на автосалоне в Пекине в конце апреля.

Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой Mercedes-Benz похвалилась своей новинкой

Mercedes-Benz представила обновленный лимузин Mercedes-Maybach Pullman‍

Mercedes представил 6-метровый электрокар Maybach Mercedes представил 6-метровый электрокар Maybach

Автомобильный гигант Mercedes-Benz презентовал очередную новинку.

Mercedes-Maybach представил самое длинное купе в мире Mercedes-Maybach представил самое длинное купе в мире

Концепт-кар Vision Mercedes-Maybach 6 получил четыре электрических двигателя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх