Раздел: Авто
Ford показал первое фото электрического кроссовера
Mustang выйдет с электроприводом.
Электрическая версия суперкара появится не раньше, чес через два года и сможет проехать до до 500 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания Ford объявила о выпуске культового суперкара Mustang в виде электроавтомобиля.
Известно, что Мустанг с электроприводом появится не раньше 2020 года. В Сети уже показали первый рендер модели. Со снимка видно, что классические стоп-сигналы Mustang останутся и в этой модели.
Разработчики показали авто только сзади, но можно предположить, что авто сохранит привычный внешний вид.
В Ford заявили, что электрический Мустанг сможет проехать на одном заряде примерно 482 километра.
Читайте также: Mercedes показала новые фото электрического кроссовера EQC
Ранее стало известно, что Ford переходит на электромобили Одними из первых компания выпустит Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.
Электрическая версия суперкара появится не раньше, чес через два года и сможет проехать до до 500 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Компания Ford объявила о выпуске культового суперкара Mustang в виде электроавтомобиля.
Известно, что Мустанг с электроприводом появится не раньше 2020 года. В Сети уже показали первый рендер модели. Со снимка видно, что классические стоп-сигналы Mustang останутся и в этой модели.
Разработчики показали авто только сзади, но можно предположить, что авто сохранит привычный внешний вид.
В Ford заявили, что электрический Мустанг сможет проехать на одном заряде примерно 482 километра.
Читайте также: Mercedes показала новые фото электрического кроссовера EQC
Ранее стало известно, что Ford переходит на электромобили Одними из первых компания выпустит Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.
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