» » Ford показал первое фото электрического кроссовера
Раздел: Авто  
0

Ford показал первое фото электрического кроссовера

Ford показал первое фото электрического кроссовераMustang выйдет с электроприводом.

Электрическая версия суперкара появится не раньше, чес через два года и сможет проехать до до 500 км, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Компания Ford объявила о выпуске культового суперкара Mustang в виде электроавтомобиля.

Известно, что Мустанг с электроприводом появится не раньше 2020 года. В Сети уже показали первый рендер модели. Со снимка видно, что классические стоп-сигналы Mustang останутся и в этой модели.

Разработчики показали авто только сзади, но можно предположить, что авто сохранит привычный внешний вид.

В Ford заявили, что электрический Мустанг сможет проехать на одном заряде примерно 482 километра.

Читайте также: Mercedes показала новые фото электрического кроссовера EQC

Ранее стало известно, что Ford переходит на электромобили Одними из первых компания выпустит Mustang и внедорожник Mach 1 - они появятся в 2020 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford, электрический кроссовер, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:27 » Автор: Алена Шимко
     112
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1 Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1

Фотографы смогли запечатлеть камуфляжный тест нового кроссовера Ford.

Ателье выпустит 19 экземпляров тюнингованных Ford Mustang Ателье выпустит 19 экземпляров тюнингованных Ford Mustang

Тюнинговая мастерская Hennessey объявила о своем новом проекте.

Ford выпустит юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet Ford выпустит юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet

Ее выпустят ограниченным тиражом

Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500 Рассекречен дизайн нового Ford Mustang GT500

Фотошпионам удалось запечатлеть новый автомобиль Ford Mustang GT500.

Новый Ford Mustang появится на два года раньше Новый Ford Mustang появится на два года раньше

Выпуск новой генерации автомобиля был намечен на 2022.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх