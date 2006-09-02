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Раздел: Авто  
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Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результат

Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результатНаглядный результат «жизненного» эксперимента можно было наблюдать в Киеве.

В украинских службах такси все чаще встречаются электромобили и гибриды. Они пользуются немалым спросом благодаря своей динамике, маневренности и бесшумности, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Безопасность, как свидетельствуют результаты тестирования, тоже на высоте. Но это в тепличных условиях лаборатории. А как на счет реальных условий. Что будет с электрокаром, если он «влетит» в другое транспортное средство, скажем, маршрутное такси. Самый наглядный результат такого «жизненного» эксперимента можно было наблюдать в Киеве.

Сегодня утром Nissan Leaf одной из служб такси «догнал» маршрутку. Как рассказал водитель японца, маршрутка начала притормаживать и в этот момент таксист не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно. В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения.

В такси находилась пассажир-девушка. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было.

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На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.
Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результат
Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результат
Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результат
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 Теги: Nissan Leaf, авария, маршрутка, электрокар

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Сегодня, 17:51 » Автор: Алена Шимко
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