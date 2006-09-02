Раздел: Авто
Электрокар Nissan Leaf против маршрутки: в Сети показали результат
Наглядный результат «жизненного» эксперимента можно было наблюдать в Киеве.
В украинских службах такси все чаще встречаются электромобили и гибриды. Они пользуются немалым спросом благодаря своей динамике, маневренности и бесшумности, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Безопасность, как свидетельствуют результаты тестирования, тоже на высоте. Но это в тепличных условиях лаборатории. А как на счет реальных условий. Что будет с электрокаром, если он «влетит» в другое транспортное средство, скажем, маршрутное такси. Самый наглядный результат такого «жизненного» эксперимента можно было наблюдать в Киеве.
Сегодня утром Nissan Leaf одной из служб такси «догнал» маршрутку. Как рассказал водитель японца, маршрутка начала притормаживать и в этот момент таксист не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно. В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения.
В такси находилась пассажир-девушка. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было.
Читайте также: Электрокар Nissan Leaf проехал от Польши до Японии
На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.
В украинских службах такси все чаще встречаются электромобили и гибриды. Они пользуются немалым спросом благодаря своей динамике, маневренности и бесшумности, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Безопасность, как свидетельствуют результаты тестирования, тоже на высоте. Но это в тепличных условиях лаборатории. А как на счет реальных условий. Что будет с электрокаром, если он «влетит» в другое транспортное средство, скажем, маршрутное такси. Самый наглядный результат такого «жизненного» эксперимента можно было наблюдать в Киеве.
Сегодня утром Nissan Leaf одной из служб такси «догнал» маршрутку. Как рассказал водитель японца, маршрутка начала притормаживать и в этот момент таксист не заметил маневра. В последний момент Nissan пытался уйти от столкновения, но уже было поздно. В результате столкновения Leaf получил серьезные повреждения.
В такси находилась пассажир-девушка. На место выезжали медики, они оказали помощь пассажиру такси на месте. Госпитализация не потребовалась. Полицейские отметили, в маршрутке пассажиров не было.
Читайте также: Электрокар Nissan Leaf проехал от Польши до Японии
На место выезжала «скорая» и патрульные. Подробности ДТП выясняются.
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