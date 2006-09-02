В Украине резко сократилось автопроизводство

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За десять лет автопроизводство в Украине рухнуло в 90 раз Объем выпуска легковых автомобилей рухнул на 43,5% в сравнении с маем прошлого года.

Производство автомобилей в Украине продолжает падать По сравнению с предыдущим месяцем, объем выпуска автотранспорта в стране снизился на 13 процентов.

В Украине резко увеличилось производство легковых автомобилей В период с января по март текущего года в Украине был выпушен 1121 легковой автомобиль, что на 79% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

В Украине резко сокращается автопроизводство Лишь 189 легковых автомобилей было собрано в Украине за прошлый месяц.