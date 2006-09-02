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Раздел: Авто  
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В Украине резко сократилось автопроизводство

В Украине резко сократилось автопроизводствоАвгустовское производство ушло в минус

В августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники. В результате, по сравнению с августовским показателем прошлого года, объем выпуска автотранспорта в Украине уменьшился на 37%, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Укравтопром».

Наибольший результат в прошлом месяце продемонстрировал завод «Еврокар», где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, относительно августа 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27 процентов.

Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 шт. годом ранее. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.

Производители автобусов за месяц выпустили 56 машин, что на 18% меньше чем год назад.

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Всего с начала года в Украине было изготовлено 4544 ед. автотранспортных средств или на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
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 Теги: Украина, автопроизводство

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Сегодня, 22:25 » Автор: Татьяна Ларина
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