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Раздел: Авто  
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Фотошпионы засекли на тестах новый Porsche Cayenne

Фотошпионы засекли на тестах новый Porsche CayennePorsche Cayenne засветился на тестах с необычным задним крылом

Новинка попала в объективы фотошпионов во время тестовых заездов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

На очередных шпионских снимках нового Porsche Cayennе можно рассмотреть непривычное расположение активного заднего антикрыла. При этом отметим, тестовый мул спрятан в черный кузов и камуфляж. Спереди купе не демонстрирует изменений, однако этого нельзя сказать про заднюю часть. Задние фонари прототипа спрятаны, но, можно предположить, что они растянутся по всей задней части.

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Также по фотографиям видно, что салон был позаимствован у актуального поколения Cayennе - сзади есть всего два подголовника. Однако в серийной версии не исключено, что появится место и для пятого пассажира.
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 Теги: фотошпионы, Porsche Cayenne

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Вчера, 23:51 » Автор: Татьяна Ларина
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