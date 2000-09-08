Раздел: Авто
Фотошпионы засекли на тестах новый Porsche Cayenne
Porsche Cayenne засветился на тестах с необычным задним крылом
Новинка попала в объективы фотошпионов во время тестовых заездов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На очередных шпионских снимках нового Porsche Cayennе можно рассмотреть непривычное расположение активного заднего антикрыла. При этом отметим, тестовый мул спрятан в черный кузов и камуфляж. Спереди купе не демонстрирует изменений, однако этого нельзя сказать про заднюю часть. Задние фонари прототипа спрятаны, но, можно предположить, что они растянутся по всей задней части.
Читайте также: Фотошпионы засекли новый кроссовер Audi Q5 на тестах
Также по фотографиям видно, что салон был позаимствован у актуального поколения Cayennе - сзади есть всего два подголовника. Однако в серийной версии не исключено, что появится место и для пятого пассажира.
Новинка попала в объективы фотошпионов во время тестовых заездов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На очередных шпионских снимках нового Porsche Cayennе можно рассмотреть непривычное расположение активного заднего антикрыла. При этом отметим, тестовый мул спрятан в черный кузов и камуфляж. Спереди купе не демонстрирует изменений, однако этого нельзя сказать про заднюю часть. Задние фонари прототипа спрятаны, но, можно предположить, что они растянутся по всей задней части.
Читайте также: Фотошпионы засекли новый кроссовер Audi Q5 на тестах
Также по фотографиям видно, что салон был позаимствован у актуального поколения Cayennе - сзади есть всего два подголовника. Однако в серийной версии не исключено, что появится место и для пятого пассажира.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
289
0
Также советуем посмотреть
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
Оставьте свой комментарий