Раздел: Авто
BMW представила гибридную версию модели X5
Мощность гибридной силовой установки - 394 л.с.
BMW X5, совсем недавно сменивший поколение, теперь обзавелся плагин-гибридной версией xDrive45e iPerformance. Кроссовер в такой модификации удивляет своими характеристиками и количеством потребляемого топлива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Силовая установка гибридного БМВ Х5 состоит из бензинового трехлитрового шестицилиндрового двигателя мощностью 286 л.с. и 82-киловаттного электромотора. Суммарная мощность составляет 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,6 секунд, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. При движении на электротяге максимальная скорость составит 140 км/ч. Интересно, что заявленный расход топлива в комбинированном режиме равен всего лишь 2,1 л на 100 км пробега.
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В качестве опции BMW предлагает свою любимую «фичу» – полноуправляемое шасси Integral Active Steering, благодаря которому гибридный БМВ Х5 способен поворачивать задние колеса для обеспечения маневренности на малых скоростях и стабильности – на высоких. Старт продаж BMW X5 xDrive45e iPerformance запланирован на 2019 год.
BMW X5, совсем недавно сменивший поколение, теперь обзавелся плагин-гибридной версией xDrive45e iPerformance. Кроссовер в такой модификации удивляет своими характеристиками и количеством потребляемого топлива, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Силовая установка гибридного БМВ Х5 состоит из бензинового трехлитрового шестицилиндрового двигателя мощностью 286 л.с. и 82-киловаттного электромотора. Суммарная мощность составляет 394 л.с. и 600 Нм крутящего момента.
До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,6 секунд, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. При движении на электротяге максимальная скорость составит 140 км/ч. Интересно, что заявленный расход топлива в комбинированном режиме равен всего лишь 2,1 л на 100 км пробега.
Читайте также: Фотошпионы засекли на тестах новый Porsche Cayenne
В качестве опции BMW предлагает свою любимую «фичу» – полноуправляемое шасси Integral Active Steering, благодаря которому гибридный БМВ Х5 способен поворачивать задние колеса для обеспечения маневренности на малых скоростях и стабильности – на высоких. Старт продаж BMW X5 xDrive45e iPerformance запланирован на 2019 год.
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