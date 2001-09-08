Раздел: Авто
Новую версию Mitsubishi L200 впервые засняли на дороге
Автомобиль был скрыт за камуфляжем.
Во время дорожных испытаний удалось заснять рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 японского производства. Шпионские снимки были обнародованы в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Сегодняшняя версия пикапа на мировом авторынке присутствует уже 3 года. Обновленный Митсубиси L200 получил зауженную головную оптику, большие блоки задних фонарей со светодиодами, переработанную решетку радиатора и хромированные молдинги.
Внутри пикапа можно увидеть мультимедийную систему Smartphone Link Display Audio. Как известно, рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 представят в 2019г.
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Цена транспортного средства и технические характеристики пока что не раскрываются. На авторынке новое авто новинка призвана потеснить такие модели, как Nissan Navara, Volkswagen Amarok,Ford Ranger и Toyota Hilux.
Во время дорожных испытаний удалось заснять рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 японского производства. Шпионские снимки были обнародованы в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Сегодняшняя версия пикапа на мировом авторынке присутствует уже 3 года. Обновленный Митсубиси L200 получил зауженную головную оптику, большие блоки задних фонарей со светодиодами, переработанную решетку радиатора и хромированные молдинги.
Внутри пикапа можно увидеть мультимедийную систему Smartphone Link Display Audio. Как известно, рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 представят в 2019г.
Читайте также: BMW представила гибридную версию модели X5
Цена транспортного средства и технические характеристики пока что не раскрываются. На авторынке новое авто новинка призвана потеснить такие модели, как Nissan Navara, Volkswagen Amarok,Ford Ranger и Toyota Hilux.
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