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Раздел: Авто  
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Новую версию Mitsubishi L200 впервые засняли на дороге

Новую версию Mitsubishi L200 впервые засняли на дороге Автомобиль был скрыт за камуфляжем.

Во время дорожных испытаний удалось заснять рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 японского производства. Шпионские снимки были обнародованы в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Сегодняшняя версия пикапа на мировом авторынке присутствует уже 3 года. Обновленный Митсубиси L200 получил зауженную головную оптику, большие блоки задних фонарей со светодиодами, переработанную решетку радиатора и хромированные молдинги.

Внутри пикапа можно увидеть мультимедийную систему Smartphone Link Display Audio. Как известно, рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 представят в 2019г.

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Цена транспортного средства и технические характеристики пока что не раскрываются. На авторынке новое авто новинка призвана потеснить такие модели, как Nissan Navara, Volkswagen Amarok,Ford Ranger и Toyota Hilux.

Новую версию Mitsubishi L200 впервые засняли на дороге
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 Теги: Mitsubishi, пикап

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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