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Раздел: Авто  
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Mercedes-Benz показал инновационную фуру

Mercedes-Benz показал инновационную фуру Производство новинки налажено на заводе в Верте.

Баварская компания презентовала новое поколение грузовика Actros. Автомобиль получил функцию полуавтономного управления под названием Active Drive Assist, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Помимо этого грузовик способен самостоятельно разгоняться, поддерживать скорость и тормозить. Также в оснащении новинки имеется адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, систему «старт-стоп» и систему аварийного торможения нового поколения.

Новый грузовик лишился традиционных боковых зеркал, а вместо них установлены специальные камеры, которые транслируют изображения на два 15-дюймовых дисплея. Данное решение применяется впервые на серийных автомобилях. В свою очередь в салоне приборная панель заменена двумя планшетами, посредством которых можно управлять всеми функциями машины.

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Представители компании отмечают, что новое поколение отличается от предыдущего поколения более 60 инновационными решениями. Официальная презентация новинки состоится в рамках выставки в Ганновере в конце сентября. Цены на модель и остальные технические характеристики будут названы позднее.
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 Теги: Mercedes-Benz, Actros

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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