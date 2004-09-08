Раздел: Авто
Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей
Система выполнена в ретро-стиле.
Британская компания Jaguar Land Rover создала интересную мультимедийную систему, которую предполагается устанавливать в классические версии авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Устройство получило название Classic Infotainment System и может применяться при отрицательном заземлении.
Дизайнеры создали пять вариантов оформления нового мультимедиа. В частности и для Jaguar и для Land Rover.
Оригинальная информационно-развлекательная система получила современный сенсор, радиомодуль, цифровую антенну, спутниковую навигацию с картами Европы на 32 языках и Bluetooth.
В целом система доступна для англоязычных и русскоязычных клиентов, германо- и франко- язычных водителей, а также автомобилистов для которых родным является итальянский и испанский язык.
Читайте также: Mercedes-Benz показал инновационную фуру
Для мобильных водителей предусмотрено подключение до четырех гаджетов по сети Bluetooth.
Британская компания Jaguar Land Rover создала интересную мультимедийную систему, которую предполагается устанавливать в классические версии авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Устройство получило название Classic Infotainment System и может применяться при отрицательном заземлении.
Дизайнеры создали пять вариантов оформления нового мультимедиа. В частности и для Jaguar и для Land Rover.
Оригинальная информационно-развлекательная система получила современный сенсор, радиомодуль, цифровую антенну, спутниковую навигацию с картами Европы на 32 языках и Bluetooth.
В целом система доступна для англоязычных и русскоязычных клиентов, германо- и франко- язычных водителей, а также автомобилистов для которых родным является итальянский и испанский язык.
Читайте также: Mercedes-Benz показал инновационную фуру
Для мобильных водителей предусмотрено подключение до четырех гаджетов по сети Bluetooth.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Также советуем посмотреть
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
- Нарушений на Донбассе стало меньше на 60%, – ОБСЕ
- В Одессе журналистку избили металлической трубой
- Как Кремль манипулирует своими сателлитами
- Жителей Мельбурна озадачили «кровавые НЛО»
- 37 украинских пограничников пострадали от химических выбросов в Крыму
- Что сказала Тереза Мэй по делу Скрипалей
- Пушилин назначен новым главарем «ДНР»
- В личном составе боевиков «ДНР» выросло количество небоевых потерь
- Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
- В Донецке делят «наследство» Захарченко
Оставьте свой комментарий