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Раздел: Авто  
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Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей

Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей Система выполнена в ретро-стиле.

Британская компания Jaguar Land Rover создала интересную мультимедийную систему, которую предполагается устанавливать в классические версии авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Устройство получило название Classic Infotainment System и может применяться при отрицательном заземлении.

Дизайнеры создали пять вариантов оформления нового мультимедиа. В частности и для Jaguar и для Land Rover.

Оригинальная информационно-развлекательная система получила современный сенсор, радиомодуль, цифровую антенну, спутниковую навигацию с картами Европы на 32 языках и Bluetooth.

В целом система доступна для англоязычных и русскоязычных клиентов, германо- и франко- язычных водителей, а также автомобилистов для которых родным является итальянский и испанский язык.

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Для мобильных водителей предусмотрено подключение до четырех гаджетов по сети Bluetooth.

Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей
Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей
Известный концерн создал мультимедийную систему для ретромобилей
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 Теги: Jaguar Land Rover, мультимедиа

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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