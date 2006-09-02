Раздел: Авто
Нетипичные советы, как спасти машину от "капризов" природы
Ваше правильное поведение поможет избежать ущерба для машины или хотя бы снизить его.
Буря, град, потоки воды вместо асфальта – перед ними порой бессильны не только люди, но и автомобили. Предлагаем несколько нетипичных советов, которые помогут спасти вас и вашу машину от немилостей природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
К счастью, настоящие стихийные бедствия в нашей стране относительно редки. Но тем неожиданнее и губительнее бывают последствия циклонов, штормов и прочих масштабных капризов природы. Ваше правильное поведение поможет избежать ущерба для машины или хотя бы снизить его.
Ветер
Ураганный ветер для автомобилиста опасен не сам по себе – торнадо, способных унести машину, у нас, к счастью, не наблюдается. А вот хулиганская привычка ветра швыряться крупными и тяжелыми предметами способна доставить неприятности. Если вы с автомобилем оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет сооружений с большой парусностью и сомнительной надежностью: рекламных щитов, деревьев с большой кроной, подъемных кранов, строений с ветхими крышами.
К слову, если уж буря застанет вас среди зеленых насаждений, имейте в виду: дерево со стволом диаметром порядка 30 см легко плющит верхнюю часть кузова современной легковушки, сминая крышу до самых сидений. Если вокруг много старых деревьев, лучше покинуть автомобиль и переждать непогоду в ближайшем здании – забежав в магазин, кафе, подъезд жилого дома.
Если вы оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет рекламных щитов, деревьев, строений с ветхими крышами.
Не стоит особенно доверять дворам старых многоэтажек, где много балконов с кустарно устроенным остеклением и завалами габаритного хлама. Даже небольшой ураган может срывать с балконов навесы, оконные рамы, листы фанеры, антенны и прочие «запчасти» и бросать их вниз.
Ливень
Вообще-то дождь любой интенсивности исправному автомобилю не страшен. Тем не менее случаи затопления салона – не редкость. Например, у одних автомобилей могут оказаться забитыми грязью водосточные каналы, у других – потерять герметичность стыки кузовных деталей. Часто причиной потопа в салоне оказываются уплотнители стекол, которые, состарившись, начинают пропускать воду. Как ни странно, это случается даже с вклеенными стеклами.
Еще одна реальная опасность, которую несет ливень, – ограниченная видимость. Но этой угрозы избежать проще всего, нужно только прекратить движение и остановиться в стороне от проезжей части, обозначив себя включенным светом или «аварийкой».
Гроза
Гроза редко бывает сама по себе, без ветра и дождя, поэтому она лишь сопутствующий фактор иных неприятностей. Попадание молнии в машину может вызвать «ожоги» на кузове, повреждения шин, а самое страшное – поражение пассажиров электрическим разрядом. Поэтому, если молнии бьют совсем рядом, лучше остановиться, ведь из школьного курса физики известно, что электрический разряд притягивается к движущимся металлическим телам, коим является автомобиль. Стоит по возможности убрать антенну аудиосистемы и выключить радио, не пользоваться мобильным телефоном. Электромагнитное излучение этих устройств также может «притянуть» к себе разряд атмосферного напряжения.
Удар молнии не в саму машину, а в близко расположенное дерево или столб тоже может принести вам неприятности, поэтому не нужно останавливаться около высоких, доминирующих на местности объектов.
Град
Крупные градины легко повреждают автомобиль. Ледышки диаметром от 1 см могут оставлять небольшие вмятины на кузове, а те, что размером с голубиное яйцо, разбивают стекло. Многие автомобилисты при таком виде осадков совершают серьезную ошибку: завидев угрозу, они бросаются накрывать подручными материалами именно стекла. И только потом, после визита на СТО, понимают, что заменить стекло гораздо проще и дешевле, чем отрихтовать и перекрасить кузов.
Правда, есть способ беспокрасочного удаления вмятин, но при «массовом поражении» горизонтальных поверхностей кузова его рентабельность становится сомнительной.
Что касается материала, которым можно защитить автомобиль от повреждения градом, то в идеале это должно быть что-то либо толстое, либо относительно жесткое – скажем, нечто типа ватного одеяла, плотного картона, куска линолеума, упаковочного пенопласта. Покрывало или плед, к которым обычно в панике обращаются владельцы «обстреливаемых» машин, помогают только при относительно мелких градинах – порядка 1–1,5 см, более крупные проминают металл кузова и через мягкую защиту, которая к тому же быстро становится мокрой и теряет часть своей упругости.
Потоп
Циклоны с обильными дождями вызывают настоящие наводнения – там, где дорога или улица проходит в низине и где отсутствует эффективная ливневая канализация. Отчаянные водители бесстрашно форсируют такие разливы, разгоняя капотом мутные волны и радуясь своей отваге. Они не догадываются, что рискуют «здоровьем» автомобиля, которому после такого купания может понадобиться серьезный ремонт.
Прежде всего малополезны холодные ванны агрегатам трансмиссии. Из-за резкого охлаждения в коробке передач и ведущем мосту понижается давление воздуха, и через сапун, сальники и иные уплотнения во внутреннюю полость может засасываться вода. Эмульсия, которую она образует, смешавшись с маслом, малопригодна для смазывания шестерен, подшипников и муфт синхронизаторов, и это сокращает их ресурс.
Самое страшное, что может случиться в потоке воды, – гидроудар двигателя. Оказавшись перед глубокой лужей, не стремитесь поскорее форсировать ее. Лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока уровень воды не снизится
Но самое страшное, что может случиться в потоке воды и глубокой луже, – гидроудар двигателя. Втянутые через воздушный фильтр в цилиндры капли воды настолько повышают степень сжатия, что разрушаются детали цилиндро-поршневой группы и двигателю требуется капремонт. Между тем, некоторым автомобилям достаточно глубины 50 см, чтобы «зачерпнуть» водички в воздушный фильтр.
Оказавшись перед глубокой водой, не стремитесь поскорее форсировать ее, даже если другие водители с ходу делают это. Оцените глубину и примите во внимание тот факт, что движущийся автомобиль поднимает волну, которая при смене скорости движения попадает в подкапотное пространство и вершит там свое «мокрое дело». Перед большой лужей лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока вода на улице спадет. Даже если ожидание займет несколько часов, вряд ли они будут стоить для вас дороже, чем «капиталка» силового агрегата.
Читайте также: Врачи назвали нетипичные причины зубной боли
Самое главное, что следует сказать касательно буйства стихии, – не теряйтесь, старайтесь мыслить творчески и помните, что прежде всего нужно защищать себя и своих пассажиров, а потом уже автомобиль и прочие промышленные изделия.
Буря, град, потоки воды вместо асфальта – перед ними порой бессильны не только люди, но и автомобили. Предлагаем несколько нетипичных советов, которые помогут спасти вас и вашу машину от немилостей природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.
К счастью, настоящие стихийные бедствия в нашей стране относительно редки. Но тем неожиданнее и губительнее бывают последствия циклонов, штормов и прочих масштабных капризов природы. Ваше правильное поведение поможет избежать ущерба для машины или хотя бы снизить его.
Ветер
Ураганный ветер для автомобилиста опасен не сам по себе – торнадо, способных унести машину, у нас, к счастью, не наблюдается. А вот хулиганская привычка ветра швыряться крупными и тяжелыми предметами способна доставить неприятности. Если вы с автомобилем оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет сооружений с большой парусностью и сомнительной надежностью: рекламных щитов, деревьев с большой кроной, подъемных кранов, строений с ветхими крышами.
К слову, если уж буря застанет вас среди зеленых насаждений, имейте в виду: дерево со стволом диаметром порядка 30 см легко плющит верхнюю часть кузова современной легковушки, сминая крышу до самых сидений. Если вокруг много старых деревьев, лучше покинуть автомобиль и переждать непогоду в ближайшем здании – забежав в магазин, кафе, подъезд жилого дома.
Если вы оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет рекламных щитов, деревьев, строений с ветхими крышами.
Не стоит особенно доверять дворам старых многоэтажек, где много балконов с кустарно устроенным остеклением и завалами габаритного хлама. Даже небольшой ураган может срывать с балконов навесы, оконные рамы, листы фанеры, антенны и прочие «запчасти» и бросать их вниз.
Ливень
Вообще-то дождь любой интенсивности исправному автомобилю не страшен. Тем не менее случаи затопления салона – не редкость. Например, у одних автомобилей могут оказаться забитыми грязью водосточные каналы, у других – потерять герметичность стыки кузовных деталей. Часто причиной потопа в салоне оказываются уплотнители стекол, которые, состарившись, начинают пропускать воду. Как ни странно, это случается даже с вклеенными стеклами.
Еще одна реальная опасность, которую несет ливень, – ограниченная видимость. Но этой угрозы избежать проще всего, нужно только прекратить движение и остановиться в стороне от проезжей части, обозначив себя включенным светом или «аварийкой».
Гроза
Гроза редко бывает сама по себе, без ветра и дождя, поэтому она лишь сопутствующий фактор иных неприятностей. Попадание молнии в машину может вызвать «ожоги» на кузове, повреждения шин, а самое страшное – поражение пассажиров электрическим разрядом. Поэтому, если молнии бьют совсем рядом, лучше остановиться, ведь из школьного курса физики известно, что электрический разряд притягивается к движущимся металлическим телам, коим является автомобиль. Стоит по возможности убрать антенну аудиосистемы и выключить радио, не пользоваться мобильным телефоном. Электромагнитное излучение этих устройств также может «притянуть» к себе разряд атмосферного напряжения.
Удар молнии не в саму машину, а в близко расположенное дерево или столб тоже может принести вам неприятности, поэтому не нужно останавливаться около высоких, доминирующих на местности объектов.
Град
Крупные градины легко повреждают автомобиль. Ледышки диаметром от 1 см могут оставлять небольшие вмятины на кузове, а те, что размером с голубиное яйцо, разбивают стекло. Многие автомобилисты при таком виде осадков совершают серьезную ошибку: завидев угрозу, они бросаются накрывать подручными материалами именно стекла. И только потом, после визита на СТО, понимают, что заменить стекло гораздо проще и дешевле, чем отрихтовать и перекрасить кузов.
Правда, есть способ беспокрасочного удаления вмятин, но при «массовом поражении» горизонтальных поверхностей кузова его рентабельность становится сомнительной.
Что касается материала, которым можно защитить автомобиль от повреждения градом, то в идеале это должно быть что-то либо толстое, либо относительно жесткое – скажем, нечто типа ватного одеяла, плотного картона, куска линолеума, упаковочного пенопласта. Покрывало или плед, к которым обычно в панике обращаются владельцы «обстреливаемых» машин, помогают только при относительно мелких градинах – порядка 1–1,5 см, более крупные проминают металл кузова и через мягкую защиту, которая к тому же быстро становится мокрой и теряет часть своей упругости.
Потоп
Циклоны с обильными дождями вызывают настоящие наводнения – там, где дорога или улица проходит в низине и где отсутствует эффективная ливневая канализация. Отчаянные водители бесстрашно форсируют такие разливы, разгоняя капотом мутные волны и радуясь своей отваге. Они не догадываются, что рискуют «здоровьем» автомобиля, которому после такого купания может понадобиться серьезный ремонт.
Прежде всего малополезны холодные ванны агрегатам трансмиссии. Из-за резкого охлаждения в коробке передач и ведущем мосту понижается давление воздуха, и через сапун, сальники и иные уплотнения во внутреннюю полость может засасываться вода. Эмульсия, которую она образует, смешавшись с маслом, малопригодна для смазывания шестерен, подшипников и муфт синхронизаторов, и это сокращает их ресурс.
Самое страшное, что может случиться в потоке воды, – гидроудар двигателя. Оказавшись перед глубокой лужей, не стремитесь поскорее форсировать ее. Лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока уровень воды не снизится
Но самое страшное, что может случиться в потоке воды и глубокой луже, – гидроудар двигателя. Втянутые через воздушный фильтр в цилиндры капли воды настолько повышают степень сжатия, что разрушаются детали цилиндро-поршневой группы и двигателю требуется капремонт. Между тем, некоторым автомобилям достаточно глубины 50 см, чтобы «зачерпнуть» водички в воздушный фильтр.
Оказавшись перед глубокой водой, не стремитесь поскорее форсировать ее, даже если другие водители с ходу делают это. Оцените глубину и примите во внимание тот факт, что движущийся автомобиль поднимает волну, которая при смене скорости движения попадает в подкапотное пространство и вершит там свое «мокрое дело». Перед большой лужей лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока вода на улице спадет. Даже если ожидание займет несколько часов, вряд ли они будут стоить для вас дороже, чем «капиталка» силового агрегата.
Читайте также: Врачи назвали нетипичные причины зубной боли
Самое главное, что следует сказать касательно буйства стихии, – не теряйтесь, старайтесь мыслить творчески и помните, что прежде всего нужно защищать себя и своих пассажиров, а потом уже автомобиль и прочие промышленные изделия.
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