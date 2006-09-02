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Раздел: Авто  
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Нетипичные советы, как спасти машину от "капризов" природы

Нетипичные советы, как спасти машину от "капризов" природыВаше правильное поведение поможет избежать ущерба для машины или хотя бы снизить его.

Буря, град, потоки воды вместо асфальта – перед ними порой бессильны не только люди, но и автомобили. Предлагаем несколько нетипичных советов, которые помогут спасти вас и вашу машину от немилостей природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоМир.

К счастью, настоящие стихийные бедствия в нашей стране относительно редки. Но тем неожиданнее и губительнее бывают последствия циклонов, штормов и прочих масштабных капризов природы. Ваше правильное поведение поможет избежать ущерба для машины или хотя бы снизить его.

Ветер
Ураганный ветер для автомобилиста опасен не сам по себе – торнадо, способных унести машину, у нас, к счастью, не наблюдается. А вот хулиганская привычка ветра швыряться крупными и тяжелыми предметами способна доставить неприятности. Если вы с автомобилем оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет сооружений с большой парусностью и сомнительной надежностью: рекламных щитов, деревьев с большой кроной, подъемных кранов, строений с ветхими крышами.

К слову, если уж буря застанет вас среди зеленых насаждений, имейте в виду: дерево со стволом диаметром порядка 30 см легко плющит верхнюю часть кузова современной легковушки, сминая крышу до самых сидений. Если вокруг много старых деревьев, лучше покинуть автомобиль и переждать непогоду в ближайшем здании – забежав в магазин, кафе, подъезд жилого дома.

Если вы оказались в зоне ураганного ветра, ищите для отстоя не просто тихий уголок, а место, где не будет рекламных щитов, деревьев, строений с ветхими крышами.

Не стоит особенно доверять дворам старых многоэтажек, где много балконов с кустарно устроенным остеклением и завалами габаритного хлама. Даже небольшой ураган может срывать с балконов навесы, оконные рамы, листы фанеры, антенны и прочие «запчасти» и бросать их вниз.

Ливень
Вообще-то дождь любой интенсивности исправному автомобилю не страшен. Тем не менее случаи затопления салона – не редкость. Например, у одних автомобилей могут оказаться забитыми грязью водосточные каналы, у других – потерять герметичность стыки кузовных деталей. Часто причиной потопа в салоне оказываются уплотнители стекол, которые, состарившись, начинают пропускать воду. Как ни странно, это случается даже с вклеенными стеклами.

Еще одна реальная опасность, которую несет ливень, – ограниченная видимость. Но этой угрозы избежать проще всего, нужно только прекратить движение и остановиться в стороне от проезжей части, обозначив себя включенным светом или «аварийкой».

Гроза
Гроза редко бывает сама по себе, без ветра и дождя, поэтому она лишь сопутствующий фактор иных неприятностей. Попадание молнии в машину может вызвать «ожоги» на кузове, повреждения шин, а самое страшное – поражение пассажиров электрическим разрядом. Поэтому, если молнии бьют совсем рядом, лучше остановиться, ведь из школьного курса физики известно, что электрический разряд притягивается к движущимся металлическим телам, коим является автомобиль. Стоит по возможности убрать антенну аудио­системы и выключить радио, не пользоваться мобильным телефоном. Электромагнитное излучение этих устройств также может «притянуть» к себе разряд атмосферного напряжения.

Удар молнии не в саму машину, а в близко расположенное дерево или столб тоже может принести вам неприятности, поэтому не нужно останавливаться около высоких, доминирующих на местности объектов.

Град

Крупные градины легко повреждают автомобиль. Ледышки диаметром от 1 см могут оставлять небольшие вмятины на кузове, а те, что размером с голубиное яйцо, разбивают стекло. Многие автомобилисты при таком виде осадков совершают серьезную ошибку: завидев угрозу, они бросаются накрывать подручными материалами именно стекла. И только потом, после визита на СТО, понимают, что заменить стекло гораздо проще и дешевле, чем отрихтовать и перекрасить кузов.

Правда, есть способ беспокрасочного удаления вмятин, но при «массовом поражении» горизонтальных поверх­ностей кузова его рентабельность становится сомнительной.
Что касается материала, которым можно защитить автомобиль от повреждения градом, то в идеале это должно быть что-то либо толстое, либо относительно жесткое – скажем, нечто типа ватного одеяла, плотного картона, куска линолеума, упаковочного пенопласта. Покрывало или плед, к которым обычно в панике обращаются владельцы «обстреливаемых» машин, помогают только при относительно мелких градинах – порядка 1–1,5 см, более крупные проминают металл кузова и через мягкую защиту, которая к тому же быстро становится мокрой и теряет часть своей упругости.

Потоп
Циклоны с обильными дождями вызывают настоящие наводнения – там, где дорога или улица проходит в низине и где отсутствует эффективная ливневая канализация. Отчаянные водители бесстрашно форсируют такие разливы, разгоняя капотом мутные волны и радуясь своей отваге. Они не догадываются, что рискуют «здоровьем» автомобиля, которому после такого купания может понадобиться серьезный ремонт.

Прежде всего малополезны холодные ванны агрегатам трансмиссии. Из-за резкого охлаждения в коробке передач и ведущем мосту понижается давление воздуха, и через сапун, сальники и иные уплотнения во внутреннюю полость может засасываться вода. Эмульсия, которую она образует, смешавшись с маслом, малопригодна для смазывания шестерен, подшипников и муфт синхронизаторов, и это сокращает их ресурс.

Самое страшное, что может случиться в потоке воды, – гидроудар двигателя. Оказавшись перед глубокой лужей, не стремитесь поскорее форсировать ее. Лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока уровень воды не снизится
Но самое страшное, что может случиться в потоке воды и глубокой луже, – гидроудар двигателя. Втянутые через воздушный фильтр в цилиндры капли воды настолько повышают степень сжатия, что разрушаются детали цилиндро-поршневой группы и двигателю требуется капремонт. Между тем, некоторым автомобилям достаточно глубины 50 см, чтобы «зачерпнуть» водички в воздушный фильтр.

Оказавшись перед глубокой водой, не стремитесь поскорее форсировать ее, даже если другие водители с ходу делают это. Оцените глубину и примите во внимание тот факт, что движущийся автомобиль поднимает волну, которая при смене скорости движения попадает в подкапотное пространство и вершит там свое «мокрое дело». Перед большой лужей лучше поискать место повыше (например, вскарабкайтесь на бордюр) и остаться там до тех пор, пока вода на улице спадет. Даже если ожидание займет несколько часов, вряд ли они будут стоить для вас дороже, чем «капиталка» силового агрегата.

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Самое главное, что следует сказать касательно буйства стихии, – не теряйтесь, старайтесь мыслить творчески и помните, что прежде всего нужно защищать себя и своих пассажиров, а потом уже автомобиль и прочие промышленные изделия.
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 Теги: авто, погода

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Сегодня, 10:36 » Автор: Алена Шимко
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