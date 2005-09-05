Раздел: Авто
Фотошпионы показали Mercedes-Benz GLE без камуфляжа
На бампере появились черные вставки.
Фотография нового Mercedes-Benz GLE практически без маскировки попала в Сети благодаря усилиям пользователей из камуфляжа на кроссовере остались лишь наклейки на некоторых элементах оптики, которые мало что могут скрыть, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
О том, что перед нами модификация Mercedes-Benz в версии AMG свидетельствуют черные вставки на бампере.
Теперь стало понятно, что новое поколение Mercedes-Benz GLE подверглось легкому фейслифтингу, но в нем сохранились фирменные стойки крыши и форма окон сзади.
Предполагается, что автомобиль «удлинили» на 80 мм и теперь он достигает в длину 4,93 м.
Основой для обновленного кросса Mercedes-Benz GLE стала модульная тележка MHA, которую ранее уже опробовали на легковых моделях класса Е и S.
В базовом варианте кроссовер сохранит пружинную подвеску, а в топовых версиях появятся пневмобаллоны. Также в опциональной останется пакет Off-Road, позволяющий говорить о высоких внедорожных качествах «паркетника».
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Под капотом может оказаться 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель, работающий в паре с АКПП 9G-tronic.
Фотография нового Mercedes-Benz GLE практически без маскировки попала в Сети благодаря усилиям пользователей из камуфляжа на кроссовере остались лишь наклейки на некоторых элементах оптики, которые мало что могут скрыть, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
О том, что перед нами модификация Mercedes-Benz в версии AMG свидетельствуют черные вставки на бампере.
Теперь стало понятно, что новое поколение Mercedes-Benz GLE подверглось легкому фейслифтингу, но в нем сохранились фирменные стойки крыши и форма окон сзади.
Предполагается, что автомобиль «удлинили» на 80 мм и теперь он достигает в длину 4,93 м.
Основой для обновленного кросса Mercedes-Benz GLE стала модульная тележка MHA, которую ранее уже опробовали на легковых моделях класса Е и S.
В базовом варианте кроссовер сохранит пружинную подвеску, а в топовых версиях появятся пневмобаллоны. Также в опциональной останется пакет Off-Road, позволяющий говорить о высоких внедорожных качествах «паркетника».
Читайте также: Фотошпионы показали измененные фары на Mercedes-Benz GLE и GLS
Под капотом может оказаться 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель, работающий в паре с АКПП 9G-tronic.
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