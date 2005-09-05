Фотошпионы показали Mercedes-Benz GLE без камуфляжа

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Ожидается, что премьера новинки состоится к концу ткущего года, скорее всего, на Парижском мотор-шоу.

Не смотря на то, что часть кузова автомобиля была спрятана под толстым слоем камуфляжа, это не затруднило автолюбителей рассмотреть видозмененные фары.