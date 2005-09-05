В Nissan рассказали о новой разработке

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Купе Nissan GT-R получило свою известность благодаря динамическим характеристикам, доступной стоимости, а также широким возможностям при проведении тюнинга.

Главный дизайнер Nissan Альфонсо Альбайс рассказал, что они уже работают над новой генерацией спорткара GT-R, который получит уникальный дизайн и новую начинку.