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Раздел: Авто  
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В Nissan рассказали о новой разработке

В Nissan рассказали о новой разработкеСейчас специалисты работают над новой спортивной моделью.

Представители японской компании Nissan подтвердили разработку нового авто, которое должно сменить в модельном ряду производителя купе 370Z, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Руководитель дизайнерского отдела Nissan заявил, что сейчас специалисты работают над новой спортивной моделью, а ее внешность станет результатом труда команды, в свое время разработавшей электрокар Prototype 9 и концептуальную версию Infiniti Q Inspiration.

Слухи о ликвидации линейки Z от бренда Nissan ходили еще с начала года, но тогда эта информация была опровергнута Филиппом Кляйном. Вице-президент по планирования отметил, что падение спроса на модели Z не является веской причиной для отказа от всей линейки.

Есть информация, что в команде по созданию новой генерации спорткара Nissan 370Z присутствую специалисты из Mercedes-Benz.

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Эксперты не исключают, что под капотом новой модели окажется двигатель объемом 2,0 или 3,0 L.
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 Теги: Nissan, авто, спорткар

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Сегодня, 15:46 » Автор: Алена Шимко
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