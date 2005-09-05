Раздел: Авто
Mazda рассказала, каким будет обновленный CX-3
Внедорожник увеличит свои габариты, но станет несколько легче и жестче.
Недавно Mazda представила обновленный CX-3 (в марте 2018 года), и японский производитель теперь раскрывает несколько подробностей о том, чего ожидать от модели следующего поколения внедорожника перед его дебютом в 2020 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Следующий CX-3 перейдет на новую платформу SkyActiv II, благодаря которой внедорожник увеличит свои габариты, но станет несколько легче и жестче.
Разумеется, будет полностью пересмотрен дизайн экстерьера и интерьера. Кроссовер станет более похожим на старшие модели. В интерьере будет значительно доработана эргономика. А также изменится панель приборов и мультимедийно-инофрмационная система.
Директор по исследованиям и разработкам Mazda Kiyoshi Fujiwara рассказал, что задняя ось лишится многорычажной подвески и получит классическую скручиваемую балку.
Это позволит снизить затраты на обслуживание и значительно повлияет на шум внутри автомобиля. Отметим, что ранее клиенты и эксперты жаловались на то, что модель имеет слабую шумоизоляцию.
CX-3 получит новое семейство двигателей Mazda SkyActiv-X. Эти силовые агрегаты являются первым применением воспламенения от сжатия в бензиновом двигателе. Топливно-воздушную смесь сжимают, пока она не воспламеняется, как дизельным горючим.
Результатом является улучшение экономии топлива на 20-30% по сравнению с обычными двигателями, а крутящий момент увеличивается на 10-30 процентов. По имеющейся информации, 2,0-литровая версия развивает около 187 лошадиных сил и 230 Ньютон-метров крутящего момента.
Впервые новая линейка моторов будет установлена на Mazda 3 2019 модельного года, дебют которой состоится уже в ноябре в рамках Лос-Анджелесского автосалона.
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Первые продажи начнутся только в 2019 году.
Недавно Mazda представила обновленный CX-3 (в марте 2018 года), и японский производитель теперь раскрывает несколько подробностей о том, чего ожидать от модели следующего поколения внедорожника перед его дебютом в 2020 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Следующий CX-3 перейдет на новую платформу SkyActiv II, благодаря которой внедорожник увеличит свои габариты, но станет несколько легче и жестче.
Разумеется, будет полностью пересмотрен дизайн экстерьера и интерьера. Кроссовер станет более похожим на старшие модели. В интерьере будет значительно доработана эргономика. А также изменится панель приборов и мультимедийно-инофрмационная система.
Директор по исследованиям и разработкам Mazda Kiyoshi Fujiwara рассказал, что задняя ось лишится многорычажной подвески и получит классическую скручиваемую балку.
Это позволит снизить затраты на обслуживание и значительно повлияет на шум внутри автомобиля. Отметим, что ранее клиенты и эксперты жаловались на то, что модель имеет слабую шумоизоляцию.
CX-3 получит новое семейство двигателей Mazda SkyActiv-X. Эти силовые агрегаты являются первым применением воспламенения от сжатия в бензиновом двигателе. Топливно-воздушную смесь сжимают, пока она не воспламеняется, как дизельным горючим.
Результатом является улучшение экономии топлива на 20-30% по сравнению с обычными двигателями, а крутящий момент увеличивается на 10-30 процентов. По имеющейся информации, 2,0-литровая версия развивает около 187 лошадиных сил и 230 Ньютон-метров крутящего момента.
Впервые новая линейка моторов будет установлена на Mazda 3 2019 модельного года, дебют которой состоится уже в ноябре в рамках Лос-Анджелесского автосалона.
Читайте также: Стало известно, какой "фишкой" оснастят Mazda CX-5
Первые продажи начнутся только в 2019 году.
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