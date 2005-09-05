Раздел: Авто
Названы сроки премьеры большого вседорожника BMW X7
Построят вседорожник на модульной платформе CLAR.
Около года назад BMW продемонстрировала концептуальный X7 iPerformance, который называли прообразом будущего флагмана кроссоверной линейки. Как показали попавшие в глобальную Сеть патентные изображения и многочисленные шпионские фото прототипов, серийный X7 во многом сохранит внешность концепта - это касается и наиболее примечательных деталей, например, своеобразной радиаторной решетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Сообщалось также, что построят вседорожник на модульной платформе CLAR, а длина его превысит пять метров. В список моторов должны войти бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.
Интересно, что моторную гамму BMW X7 может пополнить и некий неназванный пока мотор мощностью более 600 л.с. Его, по слухам, получит полноценная "заряженная" версия X7 M, которую BMW якобы собирается представить в следующем году. Пока тот же неопределенный статус имеет и гипотетическая модель BMW X8 - купеобразная модификация вседорожника. Предполагается, что в итоге пара X7/X8 будет более крупным и роскошным аналогом дуэта X5/X6.
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Так или иначе, основные секреты BMW раскроет уже скоро: дебют флагманского вседорожника намечен на середину октября. Пока не уточняется, будет ли BMW X7 принимать участие в Парижском автосалоне, или для его премьеры баварцы организуют специальное мероприятие.
Около года назад BMW продемонстрировала концептуальный X7 iPerformance, который называли прообразом будущего флагмана кроссоверной линейки. Как показали попавшие в глобальную Сеть патентные изображения и многочисленные шпионские фото прототипов, серийный X7 во многом сохранит внешность концепта - это касается и наиболее примечательных деталей, например, своеобразной радиаторной решетки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОВЕСТИ.
Сообщалось также, что построят вседорожник на модульной платформе CLAR, а длина его превысит пять метров. В список моторов должны войти бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.
Интересно, что моторную гамму BMW X7 может пополнить и некий неназванный пока мотор мощностью более 600 л.с. Его, по слухам, получит полноценная "заряженная" версия X7 M, которую BMW якобы собирается представить в следующем году. Пока тот же неопределенный статус имеет и гипотетическая модель BMW X8 - купеобразная модификация вседорожника. Предполагается, что в итоге пара X7/X8 будет более крупным и роскошным аналогом дуэта X5/X6.
Читайте также: Названы сроки первого заселения Луны
Так или иначе, основные секреты BMW раскроет уже скоро: дебют флагманского вседорожника намечен на середину октября. Пока не уточняется, будет ли BMW X7 принимать участие в Парижском автосалоне, или для его премьеры баварцы организуют специальное мероприятие.
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