Раздел: Авто
Lexus опубликовал первое изображение «четвертого флагмана»
Lexus планирует показать товарную версию концепт-кара LF-1 Limitless.
Компания Lexus опубликовала в социальных сетях первое изображение своего «четвертого флагмана», который дополнит линейку, состоящую из моделей LS, LX и LC. При этом японский производитель не дает четких указаний, что это будет именно автомобиль. Например, это может быть продукт из линейки аксессуаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
По другой информации, Lexus планирует показать товарную версию концепт-кара LF-1 Limitless, дебютировавшего в январе на детройтском автосалоне. Стиль, в котором выполнен пятиметровый прототип, за сочетание формы жидкого металла и острых граней получил название «расплавленная катана». Интерьер вседорожника выполнили в соответствии с «омотэнаси» - японской философией гостеприимства.
В оснащение Lexus LF-1 Limitless вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации.
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Данных о силовой установке концепт-кара производитель не раскрыл, отметив, что платформа позволяет укомплектовать автомобиль водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.
Компания Lexus опубликовала в социальных сетях первое изображение своего «четвертого флагмана», который дополнит линейку, состоящую из моделей LS, LX и LC. При этом японский производитель не дает четких указаний, что это будет именно автомобиль. Например, это может быть продукт из линейки аксессуаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
По другой информации, Lexus планирует показать товарную версию концепт-кара LF-1 Limitless, дебютировавшего в январе на детройтском автосалоне. Стиль, в котором выполнен пятиметровый прототип, за сочетание формы жидкого металла и острых граней получил название «расплавленная катана». Интерьер вседорожника выполнили в соответствии с «омотэнаси» - японской философией гостеприимства.
В оснащение Lexus LF-1 Limitless вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров в зависимости от продолжительности поездки, времени суток и дорожной ситуации.
Читайте также: В Сеть "просочилось" первое изображение флагмана HTC U12+
Данных о силовой установке концепт-кара производитель не раскрыл, отметив, что платформа позволяет укомплектовать автомобиль водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.
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