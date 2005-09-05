Раздел: Авто
Volkswagen готовит новый гибридный автомобиль
Выбросы СО2 у нового седана составят примерно 31 г/км.
VW разработал новую силовую установку для своего плагин-гибридного Passat с увеличенным электрическим запасом хода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Плагин-гибридная версия Volkswagen Passat, которая продается в Европе под обозначением GTE, стала популярна на континенте, но смущала массового покупателя высокой ценой. Теперь же VW пытается сделать новые технологии более доступными, чтобы предложить свой седан бизнес-класса в более дешевых комплектациях.
Во многом новинки решено позаимствовать у Skoda, которая уже в будущем году готовится представить обновленный Superb с плагин-гибридной силовой установкой. Именно это решение позволит Passat стать несколько доступнее.
В основе новой силовой установки будет все тот же 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью в 154 л.с. и 114-сильный электромотор, который обещают серьезно модернизировать. Планируется увеличить электрический запас хода до 70 километров. Такой пробег должна обеспечить новая литий-ионная аккумуляторная батарея мощностью 12 кВт.
Особо отмечается, что новый Volkswagen Passat с плагин-гибридной силовой установкой будет без проблем соответствовать самым жестким экологическим нормам. Планируется, что выбросы СО2 у нового седана составят примерно 31 г/км.
Внешне гибридная версия Passat будет незначительно отличаться от своих бензиновых и дизельных братьев, как и нынешний плагин-гибрид. Но Дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы семейный седан отличался от нынешнего флагмана компании VW Arteon.
Читайте также: Автомобиль для всех: Volkswagen готовит новый кроссовер
Поскольку VW не будет участвовать в Парижском автосалоне, то уже сейчас серьезно обсуждаются сроки презентации новой модели. Пока речь идет «о ближайших 12 месяцах». Более точная дата станет известна после определения сроков презентации знакового для марки Volkswagen Golf восьмого поколения и электрического хетчбека I.D.
VW разработал новую силовую установку для своего плагин-гибридного Passat с увеличенным электрическим запасом хода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Плагин-гибридная версия Volkswagen Passat, которая продается в Европе под обозначением GTE, стала популярна на континенте, но смущала массового покупателя высокой ценой. Теперь же VW пытается сделать новые технологии более доступными, чтобы предложить свой седан бизнес-класса в более дешевых комплектациях.
Во многом новинки решено позаимствовать у Skoda, которая уже в будущем году готовится представить обновленный Superb с плагин-гибридной силовой установкой. Именно это решение позволит Passat стать несколько доступнее.
В основе новой силовой установки будет все тот же 1,4-литровый бензиновый двигатель мощностью в 154 л.с. и 114-сильный электромотор, который обещают серьезно модернизировать. Планируется увеличить электрический запас хода до 70 километров. Такой пробег должна обеспечить новая литий-ионная аккумуляторная батарея мощностью 12 кВт.
Особо отмечается, что новый Volkswagen Passat с плагин-гибридной силовой установкой будет без проблем соответствовать самым жестким экологическим нормам. Планируется, что выбросы СО2 у нового седана составят примерно 31 г/км.
Внешне гибридная версия Passat будет незначительно отличаться от своих бензиновых и дизельных братьев, как и нынешний плагин-гибрид. Но Дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы семейный седан отличался от нынешнего флагмана компании VW Arteon.
Читайте также: Автомобиль для всех: Volkswagen готовит новый кроссовер
Поскольку VW не будет участвовать в Парижском автосалоне, то уже сейчас серьезно обсуждаются сроки презентации новой модели. Пока речь идет «о ближайших 12 месяцах». Более точная дата станет известна после определения сроков презентации знакового для марки Volkswagen Golf восьмого поколения и электрического хетчбека I.D.
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