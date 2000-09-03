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Раздел: Авто  
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В Сети появилось архивное фото интересного минивэна ЗАЗ

В Сети появилось архивное фото интересного минивэна ЗАЗ Этот автомобиль стал одним из первых минивэнов в мире.

В 1962 году, наряду с фургоном ЗАЗ-970Б и пикапом ЗАЗ-970Г, был создан шестиместный микроавтобус, по нынешней классификации - минивэн, ЗАЗ-970В, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоТему.

ЗАЗ-970В «Целина» - 6-ти местный минивэн. Один из первых не только в Советском Союзе, но и в автопромышленности в целом.

В 1962 году, наряду с фургоном ЗАЗ-970Б и пикапом ЗАЗ-970Г был создан шестиместный микроавтобус (по нынешней классификации - минивэн) ЗАЗ-970В. Сиденья второго и третьего ряда были сконструированы складываемыми, поэтому автомобиль был, по сути, грузопассажирским - при сложенных двух задних сиденьях он мог перевозить 175 кг груза, а при сложенных двух рядах сидений - 350 кг груза.

Как и у фургона ЗАЗ-970Б, двигатель заметным «горбом» размещался в салоне, поэтому два сиденья третьего ряда были раздельными и размещены на расстоянии друг от друга - между ним располагался сервисный люк для доступа к двигателю.

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В отличие от фургона, в салоне микроавтобуса был предусмотрен вентиляционный люк в крыше, а дверь была всего одна - по правому борту.
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 Теги: ЗАЗ, минивэн

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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