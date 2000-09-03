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Раздел: Авто  
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Так выглядит машина после встречи с медведем

Так выглядит машина после встречи с медведем В США показали, как медведь способен уничтожить автомобиль.

В штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.

Инцидент произошел в городе Гатлинбург. Со слов зоозащитника Джина Паркера, медведь в поисках пищи залез в салон припаркованного пикапа и случайно закрыл дверь за собой.

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Специалист подчеркнул, что такие эпизоды нередки в регионе.

Так выглядит машина после встречи с медведем
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 Теги: медведь, салон автомобиля

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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