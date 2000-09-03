Раздел: Авто
Прототип нового Volkswagen сфотографировали на дороге
T-Roc R нового поколения представят в следующем году.
Были опубликованы шпионские снимки грядущего внедорожника Volkswagen T-Roc R новой генерации. Уже в следующем году авто откроет новую модельную линейку SUV-сегмента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Фотошпионам удалось заснять прототип будущего кроссоверного автомобиля от немецкого концерна Volkswagen. Сейчас во внешность модели T-Roc R внесли не так много изменений, поэтому она сильно напоминает прошлую версии. Отличительной чертой являются трубы выхлопа, которые находятся уже по сторонам корпуса машины.
Касательно технической оснащенности нового авто 2019 года, представители марки рассказали об использовании 2-литрового мотора с отдачей 292 "лошадки". При этом со временем будут доступны и более продвинутые версии, которые уже развивают силу отдачи в 295 и 305 "коней".
Читайте также: В Сети появилось архивное фото интересного минивэна ЗАЗ
Дебют T-Roc R нового поколения состоится в начале следующего года. В базовой версии авто на европейских рынках будет продаваться за 38 тыс. долл. и больше.
Были опубликованы шпионские снимки грядущего внедорожника Volkswagen T-Roc R новой генерации. Уже в следующем году авто откроет новую модельную линейку SUV-сегмента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Фотошпионам удалось заснять прототип будущего кроссоверного автомобиля от немецкого концерна Volkswagen. Сейчас во внешность модели T-Roc R внесли не так много изменений, поэтому она сильно напоминает прошлую версии. Отличительной чертой являются трубы выхлопа, которые находятся уже по сторонам корпуса машины.
Касательно технической оснащенности нового авто 2019 года, представители марки рассказали об использовании 2-литрового мотора с отдачей 292 "лошадки". При этом со временем будут доступны и более продвинутые версии, которые уже развивают силу отдачи в 295 и 305 "коней".
Читайте также: В Сети появилось архивное фото интересного минивэна ЗАЗ
Дебют T-Roc R нового поколения состоится в начале следующего года. В базовой версии авто на европейских рынках будет продаваться за 38 тыс. долл. и больше.
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