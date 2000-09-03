» » Прототип нового Volkswagen сфотографировали на дороге
Раздел: Авто  
0

Прототип нового Volkswagen сфотографировали на дороге

Прототип нового Volkswagen сфотографировали на дороге T-Roc R нового поколения представят в следующем году.

Были опубликованы шпионские снимки грядущего внедорожника Volkswagen T-Roc R новой генерации. Уже в следующем году авто откроет новую модельную линейку SUV-сегмента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

Фотошпионам удалось заснять прототип будущего кроссоверного автомобиля от немецкого концерна Volkswagen. Сейчас во внешность модели T-Roc R внесли не так много изменений, поэтому она сильно напоминает прошлую версии. Отличительной чертой являются трубы выхлопа, которые находятся уже по сторонам корпуса машины.

Касательно технической оснащенности нового авто 2019 года, представители марки рассказали об использовании 2-литрового мотора с отдачей 292 "лошадки". При этом со временем будут доступны и более продвинутые версии, которые уже развивают силу отдачи в 295 и 305 "коней".

Читайте также: В Сети появилось архивное фото интересного минивэна ЗАЗ

Дебют T-Roc R нового поколения состоится в начале следующего года. В базовой версии авто на европейских рынках будет продаваться за 38 тыс. долл. и больше.

Прототип нового Volkswagen сфотографировали на дороге
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     106
     0

Похожие новости по теме

Прототип модели Seat Leon намекнул на перемены в дизайне Прототип модели Seat Leon намекнул на перемены в дизайне

Seat Leon нового поколения построят на платформе MQB от Volkswagen и оснастят гибридной силовой установкой.

Опубликованы шпионские снимки нового Volkswagen Polo Опубликованы шпионские снимки нового Volkswagen Polo

Премьера модели запланирована на 1 сентября текущего года.

Volkswagen тизерит прототип нового электромобиля Volkswagen тизерит прототип нового электромобиля

VW запустит новую линейку электрических машин в 2019 году.

Прототип нового поколения Volkswagen CC впервые «засветился» на фото Прототип нового поколения Volkswagen CC впервые «засветился» на фото

Известно, что новинка станет крупнее предшественника.

Volkswagen Golf GTI нового поколения дебютирует в 2019 году Volkswagen Golf GTI нового поколения дебютирует в 2019 году

Автомобиль будет доступен для покупки в трех версиях.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх