Еще один известный бренд не поедет на автосалон в Париже

Ранее от участия в мероприятии уже отказались многие другие бренды.



О своем решение пропустить автосалон, который пройдет в Париже в октябре, сообщила компания Opel, сообщает



Напомним, что ранее такое же решение отказаться от участия в парижском мотор-шоу озвучили марки Nissan, Mazda, Mitsubishi и даже Volkswagen.



На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция проведения собственных мероприятий, на который автопроизводители презентуют свои новинки.



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Причиной таких изменений является то, что на масштабных автосалонах демонстрируется очень много моделей разных компаний, что приводит к рассеиванию внимания публики. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter О своем решение пропустить автосалон, который пройдет в Париже в октябре, сообщила компания Opel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Напомним, что ранее такое же решение отказаться от участия в парижском мотор-шоу озвучили марки Nissan, Mazda, Mitsubishi и даже Volkswagen.На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция проведения собственных мероприятий, на который автопроизводители презентуют свои новинки.Причиной таких изменений является то, что на масштабных автосалонах демонстрируется очень много моделей разных компаний, что приводит к рассеиванию внимания публики.



