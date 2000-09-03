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Раздел: Авто  
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Еще один известный бренд не поедет на автосалон в Париже

Еще один известный бренд не поедет на автосалон в Париже Ранее от участия в мероприятии уже отказались многие другие бренды.

О своем решение пропустить автосалон, который пройдет в Париже в октябре, сообщила компания Opel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Напомним, что ранее такое же решение отказаться от участия в парижском мотор-шоу озвучили марки Nissan, Mazda, Mitsubishi и даже Volkswagen.

На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция проведения собственных мероприятий, на который автопроизводители презентуют свои новинки.

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Причиной таких изменений является то, что на масштабных автосалонах демонстрируется очень много моделей разных компаний, что приводит к рассеиванию внимания публики.
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 Теги: Opel, Парижский автосалон

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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