Раздел: Авто
Еще один известный бренд не поедет на автосалон в Париже
Ранее от участия в мероприятии уже отказались многие другие бренды.
О своем решение пропустить автосалон, который пройдет в Париже в октябре, сообщила компания Opel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Напомним, что ранее такое же решение отказаться от участия в парижском мотор-шоу озвучили марки Nissan, Mazda, Mitsubishi и даже Volkswagen.
На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция проведения собственных мероприятий, на который автопроизводители презентуют свои новинки.
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Причиной таких изменений является то, что на масштабных автосалонах демонстрируется очень много моделей разных компаний, что приводит к рассеиванию внимания публики.
О своем решение пропустить автосалон, который пройдет в Париже в октябре, сообщила компания Opel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Напомним, что ранее такое же решение отказаться от участия в парижском мотор-шоу озвучили марки Nissan, Mazda, Mitsubishi и даже Volkswagen.
На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция проведения собственных мероприятий, на который автопроизводители презентуют свои новинки.
Читайте также: В заброшенной машине нашли гигантское гнездо шершней
Причиной таких изменений является то, что на масштабных автосалонах демонстрируется очень много моделей разных компаний, что приводит к рассеиванию внимания публики.
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