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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового Mercedes-Benz GLE

Рассекречен дизайн нового Mercedes-Benz GLEНа снимках новинку почти не скрывает камуфляж.

Можно предположить, что в объективы фотошпионов попала AMG-версия, на что указывают характерные вставки на бампере. При этом камуфляж скрывает только фары и задние фонари, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Отметим, что новое поколение получит пересмотренную переднюю часть, но не станет менее узнаваемым, благодаря своим стойкам крыши и форме задних окон.

В основу нового Mercedes-Benz GLE легла модульная платформа MHA. В «базе» кроссовер по-прежнему будет иметь пружинную подвеску, но в более дорогих модификациях появятся пневмобаллоны. Также известно, что в некоторых версия новинка получит модифицированный 3,0-литровый двигатель. Пару силовому агрегату составит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия Tronic. Топовое исполнение должно сохранить мотор V8.

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Официальная премьера немецкого кроссовера состоится в конце текущего года. Отметим, что данные модели буду выпускаться на российском заводе Daimler, строительство которого стартовало прошлым летом.
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 Теги: Mercedes-Benz GLE, автомобиль

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Сегодня, 10:07 » Автор: Татьяна Ларина
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