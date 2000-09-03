Раздел: Авто
Рассекречен дизайн нового Mercedes-Benz GLE
На снимках новинку почти не скрывает камуфляж.
Можно предположить, что в объективы фотошпионов попала AMG-версия, на что указывают характерные вставки на бампере. При этом камуфляж скрывает только фары и задние фонари, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Отметим, что новое поколение получит пересмотренную переднюю часть, но не станет менее узнаваемым, благодаря своим стойкам крыши и форме задних окон.
В основу нового Mercedes-Benz GLE легла модульная платформа MHA. В «базе» кроссовер по-прежнему будет иметь пружинную подвеску, но в более дорогих модификациях появятся пневмобаллоны. Также известно, что в некоторых версия новинка получит модифицированный 3,0-литровый двигатель. Пару силовому агрегату составит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия Tronic. Топовое исполнение должно сохранить мотор V8.
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Официальная премьера немецкого кроссовера состоится в конце текущего года. Отметим, что данные модели буду выпускаться на российском заводе Daimler, строительство которого стартовало прошлым летом.
Можно предположить, что в объективы фотошпионов попала AMG-версия, на что указывают характерные вставки на бампере. При этом камуфляж скрывает только фары и задние фонари, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Отметим, что новое поколение получит пересмотренную переднюю часть, но не станет менее узнаваемым, благодаря своим стойкам крыши и форме задних окон.
В основу нового Mercedes-Benz GLE легла модульная платформа MHA. В «базе» кроссовер по-прежнему будет иметь пружинную подвеску, но в более дорогих модификациях появятся пневмобаллоны. Также известно, что в некоторых версия новинка получит модифицированный 3,0-литровый двигатель. Пару силовому агрегату составит 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия Tronic. Топовое исполнение должно сохранить мотор V8.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового родстера Mercedes
Официальная премьера немецкого кроссовера состоится в конце текущего года. Отметим, что данные модели буду выпускаться на российском заводе Daimler, строительство которого стартовало прошлым летом.
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