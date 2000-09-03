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Раздел: Авто  
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Появилось первое изображение электрокроссовера Ford

Появилось первое изображение электрокроссовера FordFord раскрыл внешность электрокроссовера.

Единственное изображение, которое попало в сеть показывает заднюю часть авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Ранее специалисты Ford создавали автомобиль на платформе маслкара Mustang. В интернет стали выкладывать разные варианты от художников предположения как бы мог выглядеть новый кроссовер. До официального представления новинки компания показала часть авто.

Также Ford сообщили, что в продажу ожидаемая новинка поступит только в 2020 году. Одну характеристику, которую раскрыла компания - это километраж подзарядки, 483 километра. О другом оснащении пока умалчивается. В начале компания давала имя электрическому кроссоверу Mustang Mach в честь маслакара.

Но тем самым вызвали очень негативную реакцию среди поклонников марки, ведь совсем нецелесообразно называть авто в честь автомобиля имеющего большую скорость и силу. Об имени пока ничего не известно.

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Но всё-таки общее есть между электрокроссовером и Мустангом - это дизайн. Возможно и это не понравится поклонникам, но специалисты компании считают, что будущее за кроссоверами, ведь они набирают популярность с каждым годом всё больше и больше.
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 Теги: Ford, электрокроссовер

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Сегодня, 14:43 » Автор: Татьяна Ларина
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