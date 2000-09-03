Раздел: Авто
Появилось первое изображение электрокроссовера Ford
Ford раскрыл внешность электрокроссовера.
Единственное изображение, которое попало в сеть показывает заднюю часть авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ранее специалисты Ford создавали автомобиль на платформе маслкара Mustang. В интернет стали выкладывать разные варианты от художников предположения как бы мог выглядеть новый кроссовер. До официального представления новинки компания показала часть авто.
Также Ford сообщили, что в продажу ожидаемая новинка поступит только в 2020 году. Одну характеристику, которую раскрыла компания - это километраж подзарядки, 483 километра. О другом оснащении пока умалчивается. В начале компания давала имя электрическому кроссоверу Mustang Mach в честь маслакара.
Но тем самым вызвали очень негативную реакцию среди поклонников марки, ведь совсем нецелесообразно называть авто в честь автомобиля имеющего большую скорость и силу. Об имени пока ничего не известно.
Читайте также: В Ford рассказали о дизайне нового электрокроссовера
Но всё-таки общее есть между электрокроссовером и Мустангом - это дизайн. Возможно и это не понравится поклонникам, но специалисты компании считают, что будущее за кроссоверами, ведь они набирают популярность с каждым годом всё больше и больше.
Единственное изображение, которое попало в сеть показывает заднюю часть авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Ранее специалисты Ford создавали автомобиль на платформе маслкара Mustang. В интернет стали выкладывать разные варианты от художников предположения как бы мог выглядеть новый кроссовер. До официального представления новинки компания показала часть авто.
Также Ford сообщили, что в продажу ожидаемая новинка поступит только в 2020 году. Одну характеристику, которую раскрыла компания - это километраж подзарядки, 483 километра. О другом оснащении пока умалчивается. В начале компания давала имя электрическому кроссоверу Mustang Mach в честь маслакара.
Но тем самым вызвали очень негативную реакцию среди поклонников марки, ведь совсем нецелесообразно называть авто в честь автомобиля имеющего большую скорость и силу. Об имени пока ничего не известно.
Читайте также: В Ford рассказали о дизайне нового электрокроссовера
Но всё-таки общее есть между электрокроссовером и Мустангом - это дизайн. Возможно и это не понравится поклонникам, но специалисты компании считают, что будущее за кроссоверами, ведь они набирают популярность с каждым годом всё больше и больше.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
594
0
Также советуем посмотреть
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
Оставьте свой комментарий