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Раздел: Авто  
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В Украине видели новый суперкар Lamborghini

В Украине видели новый суперкар LamborghiniВ Киеве засветился новый суперкар Lamborghini
В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Ламборгини является первым авто этой модели на украинских номерах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

По слухам, владельцем данного купе является известный драгрейсер Андрей Кравченко. Конечно, его боевой авто гораздо мощнее – 4000 л. с.
Но и у Lamborghini Huracan характеристики приличные. Его 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развивать 325 км/ч.

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Также это первая модель марки, получившая КПП с двумя сцеплениями.
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 Теги: Украина, Lamborghini

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Сегодня, 16:32 » Автор: Татьяна Ларина
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