Раздел: Авто
В Украине видели новый суперкар Lamborghini
В Киеве засветился новый суперкар Lamborghini
В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Ламборгини является первым авто этой модели на украинских номерах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
По слухам, владельцем данного купе является известный драгрейсер Андрей Кравченко. Конечно, его боевой авто гораздо мощнее – 4000 л. с.
Но и у Lamborghini Huracan характеристики приличные. Его 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развивать 325 км/ч.
Читайте также: Lamborghini показала новый суперкар
Также это первая модель марки, получившая КПП с двумя сцеплениями.
В Киеве засняли новое купе Lamborghini Huracan LP610-4. Суперкар Ламборгини является первым авто этой модели на украинских номерах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
По слухам, владельцем данного купе является известный драгрейсер Андрей Кравченко. Конечно, его боевой авто гораздо мощнее – 4000 л. с.
Но и у Lamborghini Huracan характеристики приличные. Его 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развивать 325 км/ч.
Читайте также: Lamborghini показала новый суперкар
Также это первая модель марки, получившая КПП с двумя сцеплениями.
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