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Раздел: Авто  
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Названы самые надежные автомобили 2018 года

Названы самые надежные автомобили 2018 годаToyota Camry является неизменным участником всех подобных рейтингов.

Во времена одноразовых гаджетов, быстро меняющихся трендов и экспансии китайской экономики на весь мир остро становится вопрос выбора надежного автомобиля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

В Сети уже достаточно давно ходят разговоры о том, что современные автомобили далеки по надежности от моделей выпускавшихся в 90-е.
И стоит признать, что в большинстве случаев подобное мнение обосновано, и связано это со многими факторами.

И на пятом месте оказался Mercedes-Benz GLK (с недавнего времени GLC) автомобиль очень надежен, и неоднократно оказывался на первых строчках рейтингов. К примеру немецкий аналитический центр TÜV выбрал эту модель в качестве самого надежного автомобиля в 2017 году. Причем американское рейтинговое агентство J.D. Power также высоко оценивает модель. Новое поколение под названием GLC осталось не менее надежным. Поэтому немецкий компактный кроссовер заслуживает свое место.

Porsche 911 в прошлом году в Германии также завоевал звание самого надежного автомобиля. По факту опроса владельцев - они практически не обращаются в сервисные центры для ремонта своих автомобилей. Причем заднемоторный Porsche также завоевывает первые места в возрастных категориях до 3-х и до 11 лет. Таким образом, даже автомобили 2007 года выпуска продолжают служить верой и правдой своим владельцам. Согласно рейтингу Consumer Reports, это одна из самых надежных немецких машин.

Третье место досталось самому неожиданному участнику данного рейтинга. Дело в том, что мало кто из автолюбителей действительно обращают внимание на ситикары. Причем модель Smart For Two (от концерна Daimler) занимает третью строчку нашего рейтинга. На сегодняшний день, данный автомобиль занимает первое место в отечественном рейтинге от CarPrice по надежности среди автомобилей с возрастом 10-15 лет. Американское агентство J.D. Power также отмечал модель, но только в 2016 году, поставив ее на второе место по надежности.

Одна из самых продаваемых машин постоянно оказывается на вершине рейтингов. Причем надежность - это только одна из граней модели. Она также заслуживает звание самого лучшего соотношения цена/качество, и заслуженно считается одной из самых безопасных моделей во всем мире. Согласно J.D. Power, Camry лидирует в рейтингах и новых, и подержаных автомобилей. Consumer Reports в этом году поставил Camry на первую строчку рейтинга самых беспроблемных автомобилей, способных проехать до 300 000 км без какого-либо серьезного ремонта.

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И первое место достается самому популярному гибриду Toyota Prius. Автомобиль попал в наш рейтинг исключительно недавней новости о том, что модель готовится к дебюту на Российском рынке, но уже в новом поколении. Большинство международных аналитический, рейтинговых и статистических агентств считают ее самой надежной и беспроблемной.
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 Теги: Toyota Camry, надежность, 2018

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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