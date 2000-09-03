Раздел: Авто
Mercedes представит новый кроссовер GLE
Очень серьезно будет переработан интерьер.
Совсем недавно Mercedes представил свой первый электрический кроссовер EQ C, а теперь начинает подогревать публику перед дебютом нового GLE.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Пока это короткий видеоролик, в котором можно рассмотреть разве что новую радиаторную решетку Mercedes GLE с большой трухлучевой звездой в центре, светодиодные фары головного цвета и мощный передний бампер со «спортивными» воздухозаборниками.
Никаких новых данных вместе с коротким видео Mercedes не представил, но шпионские фото, нового кроссовера были опубликованы уже не раз. Нас ждет эволюционный дизайн кузова, который будет больше соответствовать новому корпоративному стилю компании.
В то же время очень серьезно будет переработан интерьер. Здесь появятся более качественные материалы, призванные подчеркнуть современные дизайнерские решения. Здесь, как и в других моделях марки, появится цифровая комбинация приборов, рядом с которой расположится монитор информационно-развлекательной системы.
Появится новое рулевое колесо, хромированные вентиляционные решетки и много дерева в отделка. Новой будет и широкая центральная консоль, как и элементы управления не ней.
Нет больших секретов и в модельной гамме. Основным двигателем станет трехлитровая рядная шестерка мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. При этом система EQ Boost способна на короткое время добавить еще 22 силы мощности и целых 250 Нм момента.
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Появится и пара дизельных двигателей. Это две трехлитровые шестерки мощностью 282силы и 600 Нм крутящего момента и 335 л.с. и моментом в 700 Нм. А несколько позже появится и линейка Mercedes-AMG: 53, 63 и 63 S. Самый мощный из них получит четырехцилиндровый V8 битурбо, который будет развивать 603 л.с. мощности и 850 Нм момента.
Совсем недавно Mercedes представил свой первый электрический кроссовер EQ C, а теперь начинает подогревать публику перед дебютом нового GLE.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.
Пока это короткий видеоролик, в котором можно рассмотреть разве что новую радиаторную решетку Mercedes GLE с большой трухлучевой звездой в центре, светодиодные фары головного цвета и мощный передний бампер со «спортивными» воздухозаборниками.
Никаких новых данных вместе с коротким видео Mercedes не представил, но шпионские фото, нового кроссовера были опубликованы уже не раз. Нас ждет эволюционный дизайн кузова, который будет больше соответствовать новому корпоративному стилю компании.
В то же время очень серьезно будет переработан интерьер. Здесь появятся более качественные материалы, призванные подчеркнуть современные дизайнерские решения. Здесь, как и в других моделях марки, появится цифровая комбинация приборов, рядом с которой расположится монитор информационно-развлекательной системы.
Появится новое рулевое колесо, хромированные вентиляционные решетки и много дерева в отделка. Новой будет и широкая центральная консоль, как и элементы управления не ней.
Нет больших секретов и в модельной гамме. Основным двигателем станет трехлитровая рядная шестерка мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. При этом система EQ Boost способна на короткое время добавить еще 22 силы мощности и целых 250 Нм момента.
Читайте также: Infiniti представит в Париже новый кроссовер
Появится и пара дизельных двигателей. Это две трехлитровые шестерки мощностью 282силы и 600 Нм крутящего момента и 335 л.с. и моментом в 700 Нм. А несколько позже появится и линейка Mercedes-AMG: 53, 63 и 63 S. Самый мощный из них получит четырехцилиндровый V8 битурбо, который будет развивать 603 л.с. мощности и 850 Нм момента.
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