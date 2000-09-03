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Раздел: Авто  
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Mercedes представит новый кроссовер GLE

Mercedes представит новый кроссовер GLEОчень серьезно будет переработан интерьер.

Совсем недавно Mercedes представил свой первый электрический кроссовер EQ C, а теперь начинает подогревать публику перед дебютом нового GLE.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorglobe.org.

Пока это короткий видеоролик, в котором можно рассмотреть разве что новую радиаторную решетку Mercedes GLE с большой трухлучевой звездой в центре, светодиодные фары головного цвета и мощный передний бампер со «спортивными» воздухозаборниками.

Никаких новых данных вместе с коротким видео Mercedes не представил, но шпионские фото, нового кроссовера были опубликованы уже не раз. Нас ждет эволюционный дизайн кузова, который будет больше соответствовать новому корпоративному стилю компании.

В то же время очень серьезно будет переработан интерьер. Здесь появятся более качественные материалы, призванные подчеркнуть современные дизайнерские решения. Здесь, как и в других моделях марки, появится цифровая комбинация приборов, рядом с которой расположится монитор информационно-развлекательной системы.

Появится новое рулевое колесо, хромированные вентиляционные решетки и много дерева в отделка. Новой будет и широкая центральная консоль, как и элементы управления не ней.

Нет больших секретов и в модельной гамме. Основным двигателем станет трехлитровая рядная шестерка мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. При этом система EQ Boost способна на короткое время добавить еще 22 силы мощности и целых 250 Нм момента.

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Появится и пара дизельных двигателей. Это две трехлитровые шестерки мощностью 282силы и 600 Нм крутящего момента и 335 л.с. и моментом в 700 Нм. А несколько позже появится и линейка Mercedes-AMG: 53, 63 и 63 S. Самый мощный из них получит четырехцилиндровый V8 битурбо, который будет развивать 603 л.с. мощности и 850 Нм момента.

Mercedes представит новый кроссовер GLE
Mercedes представит новый кроссовер GLE
Mercedes представит новый кроссовер GLE
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 Теги: Mercedes, кроссовер GLE

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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