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Раздел: Авто  
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Acura объявила о начале отзыва популярной модели

Acura объявила о начале отзыва популярной моделиПричиной отзыва стали неисправные топливные баки.

Пресс-служба японского автопроизводителя премиальных автомобилей объявила про одновременное начало 2 сервисных компаний, которые касаются спортивного автомобиля NSX.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Причиной этих отзывов 2 стала возможная неисправность в топливных баках, а также неадекватная работа центрального стоп-сигнала.

Практически сразу же, после опубликованного пресс-релиза, представители японского автопроизводителя сообщили о том, что на данный момент не известно о случаях, в которых по вине неисправных Acura NSX были получены какие-либо травмы.

Сообщается, что сотрудники компании Acura в ближайшее время свяжутся с владельцами потенциально неисправных экземпляров модели NSX и предупредят их о возможной неисправности, а также уведомят их о необходимости посещения ближайшего авторизованного сервисного центра Acura. В том случае, если не удастся связаться с обладателями несправных Acura NSX, им будут посланы почтовые уведомления.

Согласно официальным данным, в 793 экземплярах спортивного купе Acura NSX 2018 модельных года, которые были проданы на территории США неисправность может заключаться в неправильной работе центрального стоп-сигнала, в результате чего может поникнуть короткое замыкание. Это в свою очередь может привести к взрыву предохранителя и, в конечном счете, деактивации всех стоп-сигналов автомобиля. И без того понятно, что неработающие стоп-сигналы могут стать причиной несчастных случаев. Пресс-служба Acura заявила, что в сервисных центрах бренда будет бесплатно заменен центральный стоп-сигнал.

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Причиной другого отзыва стали неисправные топливные баки: у тех экземпляров купе NSX, которые были произведены в 2017-2018 годах, необходимо заменить левый и правый топливные баки. Компания Acura заявила, что те трубы, которые соединяют правый и левый топливные баки между собой, установлены неправильно, что в свою очередь может привести к утечке топлива.
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 Теги: Acura, отзыв

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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